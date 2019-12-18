Красота наизнанку: насколько эффективен буккальный массаж?

Альтернативой ботексу и мезотерапии все чаще называют массаж лица, который, как утверждают эксперты, по эффективности не уступает инвазивным терапиям. Самомассаж лица роллерами и гуаша, а также массаж лица у косметолога - уже давно популярные омолаживающие процедуры. Внутренний массаж лица, наверное, еще не такая известная процедура. Рассказываем про буккальный массаж и чудеса, которые он может принести вашему лицу.

Буккальный (с французского buccal переводится как "щечный" или "относящийся к ротовой полости") или внутренний массаж лица заключается в воздействии на мышцы лица интроорально, то есть через ротовую полость. Основатель техники этого массажа - Жоэль Сиокко, французский биохимик, которая хотела создать омолаживающую лифтинговую процедуру с долгосрочным эффектом без применения уколов. Идея заключается в том, что омоложение должно происходить не только за счет наружного стимулирования, но и внутреннего растягивания мышц. Так как исполнение такого массажа требует специальных знаний анатомии человека и наличия навыков проработки мышц, буккальный массаж может выполнять только специалист. Мы поговорили с косметологом-эстетистом в Нью-Йоркском офисе Biologique Recherche Айзой Каримовой, чтобы подробнее узнать о специфике процедуры.

По словам Айзы, со временем мышцы лица становятся сжатыми и напряженными, а также теряют свою эластичность из-за постоянного активного движения мышц лица и за счет уменьшения выработки коллагена. В результате признаки старения становятся более выраженными. Чтобы справиться с сухими укороченными мышцами, необходимо их растягивать и прорабатывать.

Процедура массажа состоит из двух частей - скульптурирования и буккального массажа непосредственно. Скульптурный массаж заключается во внешнем воздействии на мышцы лица. А вторая часть, буккальная, как раз-таки и самая эффективная, так как во время прорабатывания мышц изнутри улучшается кровообращение и снимается отечность. Айза объяснила, что слои тканей под кожей лица со временем начинают прилипать друг к другу, сдавливая кровоснабжение и лимфатическую систему, а буккальный массаж позволяет разгонять застои и открывает пути кровоснабжению. В результате улучшается питание кожи, снимается скованность и напряжение в челюстных суставах. Такой массаж также может улучшить симметрию лица, за счет уменьшения отечности.

Эффект можно заметить сразу после первого сеанса, однако для длительного эффекта нужно пройти курс, состоящий из 6-7 процедур, а затем ходить на массаж на постоянной основе раз в месяц. Мышцы лица, так же как и мышцы всего тела, теряют форму без постоянного ухода и "тренировок". Зато с помощью такого массажа можно обойтись без инвазивных процедур.

Противопоказаниями к массажу являются акне и другие воспалительные заболевания кожи, онкологические заболевания и проблемы с щитовидной железой. Процедуру можно делать в любом возрасте, так как, по словам Айзы, массаж - это отличная профилактика. Эффект может быть менее заметен у молодых клиентов, чем у более взрослых, однако это не означает, что массаж не работает.

Массаж можно совмещать с домашним фейс-фитнесом, а вот с инвазивными процедурами не стоит - эффект инъекций быстро улетучится от воздействия на мышцы и повышенного метаболизма. Процедура массажа возможно не самая приятная, но когда звезды, такие как Меган Маркл и Кейт Мосс, зарекомендовали эту процедуру, хочется верить, что массаж действительно эффективен.