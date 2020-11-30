Осенне-зимний сезон - период антиоксидантного, увлажняющего и питательного ухода. Ультрафиолетовое излучение - главный стрессор кожи, и после активного воздействия летнего солнца целесообразно подключить антиоксиданты, нейтрализующие окисление. А активное увлажнение и питание уберегут кожу от раздражения и сухости. Специалисты также советуют обращаться к косметологическим процедурам. Вместе с врачом-дерматокосметологом косметологического кабинета концептуального магазина Telli Ириной Таранухиной рассказываем, на какие процедуры стоит сходить.

Есть мнение, что делить косметологические процедуры по сезонам уже не актуально - якобы сейчас они более щадящие, чем десять лет назад, и риск проявления побочных эффектов минимален. Врач-дерматолог Ирина считает иначе: "Такое разделение все еще актуально. Пилинги – в большей степени зимние процедуры, особенно с учетом нашей климатической зоны и расположения Алматы в высокогорье. Несмотря на то, что современные щадящие формулы позволяют делать пилинги и летом, холодное время года остается предпочтительным - низкая солнечная активность минимизирует риск возникновения пигментации".

Какие процедуры стоит сделать?

Не аппаратные процедуры

Базовая процедура - программа интенсивного увлажнения и предотвращения дегидратации кожи. Различные профессиональные бренды разрабатывают индивидуальный протокол косметологического ухода, но существуют и общие схемы проведения процедур. Они включают бережное очищение, эксфолиацию (удаление мертвых клеток), нанесение сывороток или концентратов, массаж с помощью глубоко увлажняющих и восстанавливающих кожу средств. Ирина отмечает, что массаж – важный этап. "Он обладает лимфодренажным, подтягивающим и лифтинг- эффектом, а также помогает вывести из кожи токсины". Завершающая ступень - нанесение масок, кремов и сывороток.

К слову, в Telli есть эксклюзивные уходовые программы от AnneSemonin (Франция), Sodashi (Австралия) и других известных марок, представленных в лучших SPA-салонах и отелях мира.

"Для проблемной кожи подойдут пилинги, мезотерапия и антиоксидантная терапия. В эффективные антивозрастные программы входят биоревитализация, мезотерапия, пилинги и микродермабразия. Для молодой кожи - в качестве профилактики старения - советую антиоксидантные и кислородные процедуры и, опять же, пилинги. Против пигментации прекрасно себя зарекомендовали пилинги и мезотерапия. Выбор процедуры зависит от состояния кожи и рекомендации дерматокосметолога. К примеру, в период обострения акне категорически запрещена микродермабразия, но она хорошо воздействует на постакне".

Химический пилинг заключается в удалении мертвых клеток кожи при помощи кислот. Домашний и профессиональный пилинги отличаются концентрацией кислот в средствах и их балансом pH среды. Чем выше концентрация и ниже показатель pH, тем более интенсивной будет эксфолиация. Только врачи-косметологи могут индивидуально подобрать правильное соотношения активных веществ, чтобы не повредить эпидермальный барьер во время процедуры. Поэтому профессиональный пилинг - более эффективная процедура в борьбе с гиперпигментацией и мелкими морщинами (а также для улучшения тонуса и текстуры кожи) по сравнению с домашним. Микродермабразия также направлена на удаление верхнего слоя кожи, но механическим путем. Во время процедуры кожу шлифуют устройствами с кристаллическими или алмазными наконечниками.

Под мезотерапией и биоревитализацией подразумевается введение под кожу различных препаратов. Тогда как во время мезотерапии в кожу вводится коктейль препаратов с гиалуроновой кислотой, витаминами и другими полезными веществами, для биоревитализации используют только раствор гиалуроновой кислоты. Самый популярный вид мезотерапии и биоревитализации - инъекционный (с помощью ультратонких игл), но существуют и безинъекционные виды терапии (аппаратная, лазерная, ультразвуковая). Во время кислородной терапии кожу также насыщают коктейлем из полезных веществ, но вместо иглы используется мощная струя кислорода. А при антиоксидантной терапии применяются препараты с витаминами С, Р, А, К, ресвератролом, глутатионом, микроэлементами и другими антиоксидантами. Процедура является безинъекционной.

Аппаратные процедуры

"Аппаратные процедуры в приоритете у обладательниц возрастной кожи. Это игольчатый и безигольчатый RF-лифтинги, SMAS-лифтинг, лазерные процедуры. RF аппараты эффективны и в борьбе с постакне. Абсолютным фаворитом клиентов в anti-age терапии является ScartLetRF-лифтинг с золотыми иглами. С этим аппаратом нас познакомил всемирно известный косметолог Жан Луи Себа во время своего визита в Казахстан. Технология микронидлинга в разы эффективнее и мощнее аналогов и гарантирует высокий уровень омоложения".

'RF' в названии процедуры RF-лифтинг расшифровывается как radiofrequency - радиочастоты. Терапия заключается в воздействии радиочастотных волн на глубокие слои кожи. Ткани разогревают, благодаря чему сокращаются участки, которым свойственна дряблость. SMAS-лифтинг действует на определенный слой ткани - поверхностную мышечно-апоневротическую систему или superficial muscular aponeurotic system (SMAS). Проще говоря, эта мышечная система отвечает за четкость овала лица. Воздействовать на нее способен микросфокусированный ультразвук.

Ирина отметила, что косметологических процедур и профессиональных аппаратов, направленных на решение конкретных задач, огромное множество. Но главное – это консультация с грамотным специалистом, который персонально подберет программу в зависимости от состояния кожи и возраста.