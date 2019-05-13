Косметика с мелатонином – надо или нет?

О мелатонине, вырабатываемом шишковидной железой (эпифизом) и играющем огромную роль в регуляции сна и циркадных ритмов, известно всем. Он же серьезно влияет на обмен веществ в организме и работает как антиоксидант. Антиоксидантная функция заключается в том, что мелатонин повышает выработку антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы и каталазы. Эти ферменты нейтрализуют разрушительные свободные радикалы, образующиеся в организме, защищают его от свободнорадикального повреждения.

Узнав обо всех функциях мелатонина, дерматологи и большие бренды стали добавлять его в косметические средства. Как он работает? Как и все антиоксиданты – например, как витамины С и Е. Мелатонин предотвращает повреждение клеток активными формами кислорода, вызванного ультрафиолетом, стимулирует выработку двух естественных ферментов организма – супероксиддисмутазы и каталазы.

Кроме антиоксидантного эффекта, мелатонин снижает трансэпидермальную потерю воды, повышает упругость и плотность кожи.

На сегодняшний день исследований, доказывающих эффективность мелатонина в уходе за кожей, ещё очень мало. В этом смысле он, конечно, значительно проигрывает тому же, хорошо изученному, витамину С. На рынке средств с мелатонином пока не много, но, учитывая его нарастающую популярность, в ближайшем будущем их точно станет больше. Самые известные на рынке средства с мелатонином выпускают на данный момент: Zelens, Dr. Dennis Gross, Peter Thomas Roth, ISDIN.

Так ли обязательны средства с мелатонином в рутине? Разумеется, нет, если в рутине уже есть другие антиоксиданты. Так или иначе, популярность таких ингредиентов обусловлена, в первую очередь, тем, что они новые.