Косметика с ферментами и пробиотиками уже относительно давно представлена на рынке, особенно азиатском, но чаще всего производители не акцентировали внимание на этих ингредиентах. Например, популярная эссенция SK II состоит на 90% из запатентованного фермента дрожжей, но она не рекламируется как ферментированное средство. Однако, в последнее время “ферменты” и “пробиотики” стали все чаще фигурировать в названиях средств, а бьюти-блогеры стали советовать “энзимные пилинги” вместо кислотных. Разберемся, что такое ферментированная косметика и какая от нее польза.

Что такое ферментация?

Ферментация - это натуральный процесс, в ходе которого вещество изменяется под действием микроорганизмов. Пробиотики (основные микроорганизмы, участвующие в ферментации вещества) выделяют ферменты (или энзимы), которые затем расщепляют молекулы вещества и преображают их для создания новых полезных веществ. Этот процесс происходит во время пищеварения, что позволяет продуктам легче усваиваться в ЖКТ, и применяется при приготовлении пищи, что делает ее более усвояемой и увеличивает ее срок годности. Производители косметических средств используют ферментацию для аналогичных целей - активные вещества с ферментами легче проникают в глубокие слои кожи, а благодаря консервирующим свойствам ферментов можно уменьшить количество синтетических консервантов в косметике.

Зачем нужны ферменты в косметике?

Ферменты - это белки, которые могут разрушать другие белки, например, кератины, составляющие эпидермис кожи. Чаще всего, кератин “склеивает” мертвые чешуйки кожи, что приводит к закупориванию пор, а ферменты разрушают мертвые чешуйки и отшелушивают кожу. Этот эффект подобен кислотам, которые сейчас особенно популярны как эксфолианты. Так как ферменты менее абразивны чем кислоты, средства с ферментами предпочтут обладательницы более чувствительной кожи. Часто используемые в косметике ферменты производят из экстрактов фруктов и овощей. Фермент папаин получают из папайи, бромелаин - из ананаса, также используют ферменты тыквы, ягод и риса. Однако, не стоит ожидать, что эти ферменты справятся с избыточным кожным салом, эту проблему нужно оставить салициловой кислоте. Кроме того, ферменты достаточно нестабильны, поэтому средства с ними должны храниться в определенных условиях.

Средства с ферментами продаются в разных формах и формулах. Пилинг от Amorepacific с папаином и умывалка от Dr. Barbara Sturm с разными энзимами представлены в форме порошка, который превращается в пену при контакте с водой, что, предположительно, делает фермент более стабильным. Сыворотка Glow Recipe содержит в себе микс бромелаина и витамина С для осветляющего и отшелушивающего эффекта, а в энзимной маске Peter Thomas Roth используются аж три эксфолиирующих ингредиента - фермент тыквы, AHA кислоты и кристаллы оксида алюминия.

Elemis Papaya Enzyme Peel Dior New Skin Effect Enzyme Solution Amorepacific Treatment Enzyme Peel Cleansing Powder Glow Recipe Pineapple-C Bright Serum Marc Jacobs Youthquake Cream Peter Thomas Roth Pumpkin Enzyme Mask Dr. Barbara Sturm Enzyme Cleanser

Зачем используют ферментированные ингредиенты и пробиотики?

Помимо самих ферментов, в косметике используют уже ферментированные ингредиенты и пробиотики. Как было сказано ранее, ферментация приводит к образованию новых полезных веществ - антиоксидантов, молочной или гиалуроновой кислот, или же улучшает свойства уже имеющегося ингредиента. Например, в эссенции Fresh используют комбучу - ферментированный черный чай, который богат антиоксидантами. Эссенция Benton и крем Manyo Factory созданы на основе галактомисиса, побочного продукта ферментирования саке, который имеет увлажняющие и разглаживающие свойства. А пробиотики в средствах обогащают микробиоту кожи, которая является защитой кожи и частью иммунной системы, уменьшают воспаления, и приводят к выработке гиалуроновой кислоты, пептидов и витаминов. Мисты Allies of skin и Estée Lauder содержат пробиотик Lactobacillus Ferment, а в сыворотке Manyo Factory, помимо лактобактерий, имеется Bifida Ferment Lysate. Названия таких бактерий, возможно, не так привычно слышать в ингредиентах косметических средств, но они полезны для микрофлоры кожи так же, как и для микрофлоры кишечника.