Надо брать: средства для тела с блестками

Сезон голых рук, ног и декольте в разгаре. Не видим причин отказывать себе в декоративном уходе за телом и рассказываем о классных ухаживающих продуктах с шиммером

На прошедших выходных Ким Кардашьян в рамках бренда KKW Beauty объявила о запуске коллекции косметики для тела. Линейка средств для тела вышла основательной. В неё вошли: тональная основа, рассыпчатая пудра, жидкий шиммер на водной основе и широкая кисточка для нанесения этих мерцающих продуктов. Другая бьюти-дива – Рианна – опередила Ким на пару месяцев. Ещё в апреле певица в рамках бренда Fenty Beauty выпустила хайлайтер для тела Fenty Lava.

"Блёсточное безумие" в летний период охватывает все бьюти-бренды. Кажется, не найдётся ни одного такого, который хотя бы раз не выпустил пудру, масло или крем для тела с блёстками. Что выбрать для себя? То, что нравится больше всего. Если хочется лёгких текстур, то пудру или сухое масло, если же нужно дополнительное увлажнение – крем. У Huda Beauty, например, вышла новинка – хайлайтер для тела на водной основе. Палитра включает три оттенка – от самого светлого до тёмного. У Anastasia Beverly Hills, напротив, вышло сухое масло (не оставляет "жирности" на коже) с приличным шиммером и ванильно-кокосовым ароматом. Для тех, кому важен аромат продукта и у кого есть большие требования к отдушкам, идеально подойдёт сухое масло Tom Ford с ненавязчивым цитрусово-цветочным запахом и золотистым шиммером. Довольно любопытная новинка у Charlotte Tilbury – тонирующий гель для тела. Это не классический автозагар, пигментов в нём мало. Рассматривать средство стоит как тональный крем с сиянием. После нанесения на кожу средство как бы выводит на первый план центральные области рук и ног, визуально их удлиняя и делая более худыми. Гель не оставляет пятен и разводов.