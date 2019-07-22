Косметика в отпуск: как выбрать самое нужное и избежать перегруза

Отпуск - одна из немногих вещей, хлопоты над которой приносят исключительно удовольствие. Мы попросили нашего колумниста Анну Тустикбаеву рассказать, что обязательно должно быть в вашем чемодане из косметики

Летний отпуск просто обязан быть легким и необременительным. Свобода передвижения важнее нескольких килограмм косметических банок и бутылок, без которых я не представляю себе повседневную жизнь. А ведь когда-то я брала весь этот уходовый скарб в поездки. Сейчас я верю, что с собой в первую очередь нужно брать азарт и предвкушение от путешествия вместо чемоданов, а возвращаться с миллионом идей и тонной вдохновения вместо перевеса багажа после набега на сезонные сейлы.

Очень скоро меня ждет двухнедельная поездка по Европе. И я придумала себе челлендж: собрать максимально легкую косметичку, чтобы пройти требования компаний-лоукостеров: ручная кладь должна быть размером 40x30x20 и не превышать 10 кг.

Первое и самое важное решение: все средства должны быть универсальными и миниатюрного размера. А также это должно быть самое необходимое, а не как обычно: "мне нужны все пять оттенков красной помады. Мало ли, в каком настроении я буду?". Плюс жаркая погода не оставляет никаких шансов мейкапу - в духоте, хочешь - не хочешь, стараешься использовать минимум. Далее я попробую поэтапно расписать каждый блок подготовки и что в него входит. Берите на заметку и корректируйте в соответствии со своим ежедневным уходом.

Уход для лица

Все средства по уходу я перекладываю/переливаю в маленькие склянки и бутылки, которые либо заранее сохраняю от использованных миниатюр, либо покупаю в магазинах типа Muji.

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Очищение

Мой личный супергерой - натуральное кокосовое масло (любое). Я - строгий приверженец двухступенчатого очищения. Кокосовое масло отлично растворяет любой макияж. Кроме того, его можно наносить "в походных условиях"(если у вас нормальный и сухой типы кожи) как крем или маску на ночь на все лицо, губы и область под глазами. Или использовать как крем для тела. Переливаю его в бутылочку объемом до 50 мл. Также масло - musthave в путешествии, потому что только с его помощью можно смыть солнцезащитный крем. А санскрин в поездке вам нужен почти 24/7.

Второй этап очищения - с водой и средством для умывания. С собой лучше брать тюбики, которые экономичны, гипоаллергенны и подходят для очищения кожи лица и век. Объема 40-50 мл хватит на длительное путешествие. Гель для умывания, если в travel-size формате не нашли, тоже переливаем в отдельную маленькую бутылку. Делюсь проверенными средствами.

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Увлажнение

В первую очередь перекладываю в баночку 15 мл любимый увлажняющий крем (а в жару коже нужно только качественное наполнение влагой). Также подбираю сыворотку, которая должна быть в небольших бутыльках, они не напрягают авиаслужбы. Можно взять только сыворотку, ее будет достаточно для основного ухода на пару недель.

Кремы и гели для глаз обычно тоже не бывают больше 10-15 мл.

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Защита

Если с любимым санскрином для лица вы еще не определились, то лучше протестировать несколько разных солнцезащитных средств за месяц до отпуска и выбрать самый комфортный. Идеальный тот, который не ложится жирной пленкой, не стекает при первых лучах солнца, не ощущается на коже и не скатывается под тональными средствами. В общем, становится второй кожей и перестает напоминать о своем существовании в тот момент, как вы нанесли его на лицо.

Важно не забыть про бальзам для губ с SPF. Такие часто обладают еще и приятным бонусом в виде охлаждающего эффекта. Подбирайте бальзам, который не надо наносить пальцами - в дороге, когда не всегда есть возможность помыть руки, бесценно.

Если в косметичке все еще есть место, нелишним будет захватить солнцезащитный спрей для волос. От прямых лучей волосы сильно высушиваются, ослабевают и теряют блеск.

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Уход за телом

Универсальные гели для тела и волос в travel-size бутылках сейчас по качеству не хуже, чем косметика отдельно для волос, отдельно для тела. Расход у них небольшой и место в косметичке сэкономлено.

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Макияж

Полный макияж мне на отдыхе обеспечивают всего три продукта - консилер, тинт для губ и щек и тушь. Консилер лучше брать не кремовой или жидкой текстуры, а в стике - он хорошо маскирует недостатки, натурально выглядит, но справляется с высокими температурами. Плюс не прольется в багаже. У него суховатая текстура, но при соприкосновении с кожей он разогревается и сливается с ней. Супербонус - он водостойкий. Хороший консилер, нанесенный точечно на стратегические зоны, заменяет тональный крем.

Тушь должна быть водостойкой, она переживет день на пляже или в прогулках по городу. И ее очень легко будет смыть вечером маслом.

Но мой главный бьюти-хак летом - насыщенный тинт. У него плотная консистенция, которая сохраняет цвет на коже весь день. Он очень пигментирован, и баночки в несколько граммов мне хватит еще не на один десяток поездок. А оттенки пыльная роза или приглушенный ягодный являются оттенками здорового румянца. Наношу на щеки и губы, иногда добавляю еще немного на веки - это создает эффект отдохнувшего лица.

По моим приблизительным расчетам, косметичка с таким составом будет весить не более 1 кг. Но не забываем учитывать такие мелочи как расческа, ватные палочки и пилочка для ногтей.