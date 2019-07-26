Космецевтика– самый активный компонент в косметичке

Как такового термина "космецевтика" не существует. Федеральный закон США о продуктах питания, медикаментах и косметике не признает эту формулировку, потому что по закону продукт должен быть либо лекарством, либо косметикой. Несмотря на это, косметическая индустрия использует этот термин для обозначения продуктов, которые имеют косметические и фармацевтические свойства, тем самым рождая эффект синергии. Синергия в этом случае подтверждается результатом, который потребитель получает в сжатые сроки из-за высокой концентрации активных компонентов в составе. Производители считают, что наличие волшебного крема в косметичке даст вам возможность перестать посещать процедурные кабинеты и добиться аналогичного результата дома.

Интересные компоненты в космецевтических составах

Космецевтика отличается от косметики тем, что в составе продуктов можно найти разного происхождения активные компоненты: кислоты, не эфирные масла, витамины, суперфуды и антиоксиданты. Если вы увидите на наклейке продукта спирты, силиконы, ароматизаторы и сульфаты, то их брать не стоит, скорее всего, эта косметика низкого качества. Стоит обратить внимание, что космецевтика не имеет сильной отдушки и чаще всего не пахнет совсем. За исключением некоторых кремов, в составе которых содержатся безвредные ароматизаторы, для устранения запахов активных ингредиентов.

Еще один интересный элемент - морские микробиологические компоненты. Их можно найти в составах продукции от Elemis. Бренд Elemis нельзя назвать полностью космецевтическим, только отдельные линейки, например, линейку Pro-Collagen. Основной активный компонент в этой линейке - коллаген в составе бурых водорослей. Коллаген является наиболее изученным белком с широким спектром применения, в том числе в фармацевтике, биомедицине и косметике. Его ценят за отличную биосовместимость, хорошую биологическую активность и слабую антигенность (способность вещества или клетки сопротивляться внешним раздражителям). Кроме того, бурые водоросли - природный антиоксидант, компонент, который замедляет окислительный стресс (причина старения организма). Единственное, что может смутить - сильная отдушка. Из-за которой космецевтические производители вынуждены иногда использовать ароматизаторы.

Другой пример морских микробиологических компонентов - масло сквалена. Масло сквалена добывается из печени акул. Сквален - смягчающее и антиоксидантное средство, зачастую рекомендуется людям с сухой и обезвоженной кожей. Поскольку традиционные природные ресурсы компонента ограничены, альтернативы для производства сквалена в промышленном масштабе интенсивно изучались в последние годы. В разумном количестве он есть в оливковом масле, масле амаранта и в масле рисовых отрубей.

Про самый эффективный антиэйдж компонент - ретинол - мы писали уже много раз. Ретиноиды - производное витамина А. Сейчас его можно найти в самых разных формах: инкапсулированный, растительный (веганский), в сочетании с витамином С или суперфудами. Ретиноиды даже делятся на 4 поколения, но нам достаточно выделить только первое поколение: ретинилпальмитат, ретинол, ретинальдегид и ретиноин. Чем раньше в цепочке находится производное, тем оно слабее. Ретиноиды помогают увеличить выработку коллагена и способствует обмену клеток, за это его ценят люди с акне, возрастными изменениями и гипер пигментом.

Суперфуды

Продукты с высоким питательным потенциалом встречаются в составе кремов и сывороток чаще, чем на прилавках магазинов. Семена чиа, киноа, ягоды годжи находятся в составах дорогих кремов и сывороток неспроста. Суперфуды богаты белками, липидами, волоконами, витаминами, минералами и незаменимыми аминокислотами. Суперфуды активно используются космецевтическими производствами, несмотря на то, что информация о некоторых из них незначительна. Необходимы дополнительные исследования, чтобы расширить знания и продемонстрировать функциональные преимущества "чудо-злаков" в косметике.

Индивидуальность

Репутация бренда - это одно, а симпатия и доверие - совсем другое. Мы все разные, все уникальные, и у нас и у нашей кожи есть свои индивидуальные особенности, проблемы и капризы. И то, что подойдет одному человеку - другому может не подойти. Некоторые бренды используют специальные установки для анализа состояния кожи, чтобы подобрать тот уход, который точно поможет вам достигнуть желаемого. Иногда нет необходимости использовать аппарат, если у косметолога достаточно опыта, то он сможет определить состояние на глаз. Кроме того, космецевтическая продукция может быть назначена либо косметологом со средним медицинским образованием, либо прошедшим обучение бренда консультантом, с условием опыта работы на данном бренде. Некоторые бренды проводят консультации с индивидуальным анализом состояния кожи. Для точного результата они используют устройство Reveal Imager и получают диагностику упругости кожи, анализ секрета сальных желез и степень увлажненности кожи.

Космецевтические бренды, которые можно купить в Казахстане

Первое упоминание о космецевтике появилось в 1961 году, но особенно актуальной в Казахстане она стала чуть больше пяти лет назад, когда космецевтические бренды впервые появились в клиниках и процедурных кабинетах. Не так давно у нас появились такие бренды, как Biologique Recherche и Sesderma, чуть позже IS Clinical, Rejudicare, Medik8, Allies of Skin, Ultraceuticals и Drunk Elephant. Космецевтика находится в ценовом сегменте выше среднего, но любой продукт находит своего потребителя, а потребители космецевтики становятся самыми верными.

Альтернативные варианты

Если вы считаете, что такой ряд продукции превышает ваш бюджет, а некоторые активные компоненты не вызывают доверия, то есть смысл поискать альтернативы. Обратите внимание на продукцию представленную в аптеках, такие бренды, как Bioderma, La Roche-Posay, Avene и Vichy приятно соответствуют параметру "цена-качество". Не стоит забывать про корейских производителей, которые относятся к продукции очень серьезно. "Корейское управление по контролю качества продуктов и лекарств" проверяет продукцию на соответствие со стандартам. Поэтому активные ингредиенты корейских брендов редко бывают агрессивными и вряд ли заменят космецевтическое SOS средство. Однако, если вы вдруг решите обратиться к этому варианту, то он выступит в роли отличной альтернативы для долгосрочного применения. Среди прочего не стоит отказываться от попытки попробовать воссоздать желаемый вами космо-продукт, если вы действительно любите схему "сделай это сам". Ярким воодушевляющим примером может стать история создательницы бренда Drunk Elephant, Тиффани Мастерсон. Не имея медицинского образования Тифани, конечно не в одиночку, но сумела сделать свою продукцию достаточно эффективной, чтобы выступить наравне с другими космецевтическими брендами. В своем интервью для журнала Business of Fashion она рассказала, что однажды она заметила в составе вредные компоненты и это стало для нее призывом к действию. Изучив эту тему она разобралась с тем, какие компоненты ухода нужны, а какие являются безвредной добавкой. "Многие ингредиенты не являются необходимыми, их добавляют для того, чтобы продукт был более привлекательным", – сказала Мастерсон и стала основательницей космецевтического бренда.