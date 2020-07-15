Хорошо забытое старое: зачем вам твердый шампунь?

Рынок ухода за волосами определенно изменился за последние годы - теперь он не ограничивается несколькими видами шампуней и бальзамов. Вслед за трендом на инновации в бьюти-сфере, компании по уходу за волосами стали производить сыворотки, спреи, маски и другие средства с усовершенствованными формулами и множеством активных ингредиентов. Интересно, что вместе с этим растет спрос на казалось бы самый обыкновенный продукт - шампунь в виде мыла или твердый шампунь. Чем оправдана замена жидкого шампуня на твердый?

Твердый шампунь с виду похож на кусок мыла, а по составу - на его жидкого товарища, но без воды, консервантов и загустителей. Обычно для изготовления твердого шампуня используют минимум ингредиентов: растительные и эфирные масла, растительные экстракты, и омыленные растительные масла или мягкие ПАВ (поверхностно-активные вещества). Если вы уже используете авоську вместо пластикового пакета, металлическую трубочку вместо одноразовой и заменили вашу обычную зубную щетку на бамбуковую, то, скорее всего, для вас твердый шампунь - обоснованная покупка. По сравнению с обычным шампунем, при изготовлении этого средства используют меньше воды и других ресурсов, оно не требует пластиковой упаковки (обычно используется картонная или жестяная упаковка) и расходуется экономичнее.

Твердым шампунем, однако, чаще интересуется ниша экологически-осознанных покупателей, нежели потребителей масс-маркета. Многие считают, что он уступает жидкому по эффективности. До недавних пор большинство доступных твердых шампуней сушили волосы и превращали их в непослушную солому, к тому же их использование часто было затруднительным - волосы спутывались, если их не расчесать перед мойкой, а само средство было сложно вспенить и тщательно смыть. Но сейчас такие нюансы учитываются производителями и формулы у твердых шампуней значительно усовершенствовались. Например, на твердых шампунях хорошего качества указывают pH-среду средства - раньше твердые шампуни имели щелочную pH-среду как у туалетного мыла (около 8-9), но оптимальная среда для кожи головы - 5,5-6. Средства со сбалансированной pH-средой менее агрессивны и не нарушают кожный барьер. Также, чаще используют мягкие ПАВ вроде натрия коко-сульфат вместо омыленных растительных масел, так как последние нередко оставляют восковой осадок на волосах. Для того, чтобы предотвратить сухость и сечение кончиков, эксперты советуют использовать кондиционер, который тоже имеется у некоторых брендов в твердой форме. Некоторые производители предупреждают, что имеется первичный период привыкания к составу шампуня, во время которого средство не будет “работать” полноценно. А из-за особенности текстуры твердого шампуня, его нужно хранить с осторожностью - на сухой поверхности вдали от источников воды.

Ванные процедуры превратились в целый бьюти-ритуал, который никак не вяжется с невзрачным куском мыла, похожим на хозяйственное. Вдобавок, до сих пор бытует мнение, что экологичные продукты - низко-качественные, менее эстетичные и не дарят ощущение роскоши. Поэтому в последнее время многие бренды основательно подходят и к разработке более привлекательного дизайна упаковки и формы средства. Чемпионом в этой сфере стал LUSH - бренд создал твердый шампунь в фирменной многоцветной гамме с большой линейкой ароматов, и, предположительно, при первом запуске этого средства в 2018 году бренд продал 12 000 кусков мыла за 48 часов. Выпуском твердых шампуней занимаются не только эко-бренды, но и компании, давно специализирующиеся на уходе за волосами вроде Christophe Robin. А из российских брендов, которые прославились эффективными и эстетично-выглядящими твердыми шампунями, можно выделить Keep Looking - их Cirkle shampoo уже успели облюбить местные бьюти-блогеры.