Углекислый газ, который мы привыкли ассоциировать с вредными выхлопами, часто применяется в медицине в маленьких дозах. Процедуры с его использованием широко применяются в ортопедии, неврологии, дерматологии, в сосудистой терапии и в других областях медицины. Уколы с углекислым газом также помогают решить некоторые эстетические проблемы – устранить следы после акне, выпадение волос, целлюлит и многое другое. Вместе с врачом-неврологом Досибаевой Гульсим, практикующей лечение карбокситерапией, мы разобрались, в каких случаях стоит попробовать процедуру карбокситерапии, как она работает и какого эффекта стоит ожидать.

Что такое карбокситерапия?

"Карбокситерапия – это инъекция чистого медицинского углекислого газа в различные части тела для того, чтобы улучшить кровоснабжение тканей, повысить эластичность кожи, стимулировать образование нового коллагена и уменьшить жировые отложения за счет прямого воздействия на жировые клетки," – объяснила Гульсим. Область применения карбокситерапии обширна – процедура используется как в эстетической медицине, так и при серьезных заболеваниях.

Если вкратце, то эта процедура направлена на то, чтобы насытить клетки кислородом. Обычно кровь постоянно снабжает каждую клетку тела кислородом и другими питательным веществами, что, помимо прочего, улучшает клеточный метаболизм. Например, кожа при таком процессе быстрее обновляется. Но при плохом кровообращении возникают всевозможные проблемы, в том числе и те, что отражаются на внешности: алопеция (выпадение волос), целлюлит, темные круги под глазами, неэластичная кожа, землистый цвет лица и прочее. А когда проблемный участок перенасыщают углекислым газом, то улучшаются микроциркуляция и поступление кислорода на участок, а полученный углекислый газ при этом выводится. То есть, не стоит его бояться: "Углекислый газ не токсичен, так как это – медицинский натуральный газ, который также выделяется клетками человека. После процедуры он транспортируется кровью и выдыхается легкими", – отметила врач.

Чем полезна такая процедура?

Карбокситерапию применяют практически на любом участке тела: от скальпа головы до кожи рук и ног. Эта процедура может быть как антивозрастной – способствовать омоложению и разглаживанию морщин на лице, шее, в зоне декольте и улучшать эластичность кожи, но также может быть применена при небольших локализованных очагах псориаза, келоидных язвах, язвах после ожогов. Процессы, запущенные карбокситерапией, помогают уменьшить видимость стрий (растяжек), морщин и следов от акне - за счет генерирования нового коллагена, а целлюлита – за счет разрушения жировых клеток, также избавиться от выпадения, ломкости волос и жирного блеска – за счет восстановления волосяных фолликул, от темных кругов под глазами, отеков, неровного тона кожи лица – за счет улучшенной циркуляции крови, регулировать деятельность сальных желез, что снижает жирность кожи. Эффект от процедуры варьируется в зависимости от первоначального состояния и длительности курса.

Обязательно ли колоть иглой?

Традиционно углекислый газ вводили в подкожные ткани, мышцы, суставы инъекционным способом с помощью специальных игл, которые позволяли веществу проникать в глубокие структуры тела. Однако сейчас методик множество: "Часто применяются сухие углекислые ванны и водные углекислые ванны, которые можно встретить в курортных комплексах, трансдермальная (на поверхности кожи) доставка углекислого газа с помощью приборов, а также сейчас появились маски для лица для домашнего использования, которые, в принципе, могут быть эффективными при правильном использовании", – рассказала Гульсим. Маски для домашнего использования в основном можно найти только у главных инноваторов бьюти-рынка – корейских и японских производителей – например, курс карбокситерапии от DJ Carbon Therapy. Перед применением такой маски дома кожу обязательно нужно очистить.

Что нужно знать перед процедурой?

Как у всех процедур, у карбокситерапии существуют противопоказания: тяжелая ишемическая болезнь сердца, гангрена, тяжелые нарушения функции почек, некомпенсированное высокое давление, состояние после инсульта, беременность, кормление грудью, тяжелое ожирение и пожилой возраст пациента. Врач также порекомендовала воздержаться от инвазивной терапии, если вы не переносите иглы, так как процедура проводится без локальной анестезии.

"Во время процедуры может возникнуть небольшая боль, которая пройдет через несколько секунд, появится ощущение "лопания" под кожей, что стабилизируется в течении часа. Иногда пациенты говорят о мурашках, зуде, жжении, но эти ощущения исчезают в течение нескольких минут. А побочные эффекты после процедуры включают ощущение тепла, чувство зуда, иногда жжение, что обычно быстро проходит", – заверила Гульсим. Перед процедурой рекомендуют увеличить потребления жидкости (негазированные и несладкие напитки). Реакция на такую процедуру у каждого может быть разной, поэтому рекомендуется проконсультироваться с вашим лечащим врачом, который может посоветовать методику и длительность процедуры, а также проконтролировать ваше состояние.