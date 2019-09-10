А вы знаете, какой именно увлажняющий крем нужен вашей коже?

Увлажнение - одно из главных составляющих ухода за здоровьем кожи помимо очищения, отшелушивание и нанесения солнцезащитного крема. На прилавках можно заметить два основных вида - одни с пометкой "hydrating", а другие с "moisturising". На русский эти два определения переводятся одинаково - "увлажняющий". И казалось бы, что эти средства решают одну и ту же проблему - сухость кожи. Хотя их часто рекламируют как взаимозаменяющие средства, эти крема имеют разный состав и подходят разным типам кожи.

В чем разница?

Здоровое увлажненное состояние кожи достигается при балансе влаги и кожного сала. Кожное сало необходимо, оно работает как барьер и останавливает чрезмерную трансэпидермальную потерю воды. Часто многие путают сухой тип кожи с обезвоженным (временным) состоянием. Сухая кожа - это тип, она не вырабатывает достаточно кожного сала, но имеет достаточное количество воды. Обезвоженность - это состояние, вызванное определенными условиями. Обезвоженная нуждается во влаге и может наоборот вырабатывать чрезмерное количество кожного сала с попыткой восполнить потерю.

Разберемся в компонентах этих кремов - в которых, собственно, и заключается вся разница. В состав "hydrating" или гидрирующих кремов входят хумектанты или водосвязывающие компоненты, главная цель которых притянуть и помочь коже абсорбировать влагу, чтобы улучшить ее гидробаланс. Самые распространенные виды хумектантов - это глицерин и гиалуроновая кислота. Также в ряды хумектантов можно включить и коллаген. Он работает как мощный водосвязывающий ингредиент. При этом хумектанты не могут "запереть" влагу на поверхности кожи и дают влаге испаряться. Поэтому такие крема больше подходят обезвоженной и жирной коже, которая способна закапсулировать полученную влагу. Если у человека сухой тип кожи, то обогащение кожи хумектантами будет бесполезным, если коже не хватает своих жиров. Влага все равно испарится.

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В moisturising кремах главный компонент - эмоленты или смягчающие компоненты. Именно они дают увлажняющим кремам "кремовую" более плотную текстуру. Самые распространенные виды эмолентов - это липиды, масла, разновидности силикона, овощные масла и керамиды. Крема с пометкой moisturising работают как защитный барьер от излишней потери влаги и испарений, но сами никак не помогают абсорбировать влагу. Для обезвоженной кожи такой крем может помочь разгладить текстуру кожи, но она все равно останется обезвоженной и не сможет восполнить гидробаланс извне.

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Поэтому перед выбором средств советуем обратиться к косметологу, чтобы точно знать свой тип или состояние кожи. Также рекомендуем присматриваться к надписям на упаковке. Какие-то средства могут дать отличный результат одному человеку, но усугубить проблему другого - поэтому не стоит расчитывать на отзывы других, лучше разобраться в составе самостоятельно.