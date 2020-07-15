Как успокоить и охладить кожу в летний сезон?

Летом кожа часто подвергается чрезмерному воздействию солнечных лучей и высоких температур, что приводит к нагреванию, раздражению и обезвоживанию. Она может стать сухой, красной и чувствительной к прикосновениям. Расскажем вам, как успокоить и охладить кожу в такие моменты.

Главные ингредиенты, которые быстро справятся с задачей – алоэ вера, зеленый чай, пантенол. Для того, чтобы быстро охладить кожу, можно попробовать нанести с помощью "ледяных" роликов для лица гель с алоэ вера или средства с зеленым чаем и пантенолом. Как альтернатива – вы можете заранее заморозить в формочках для льда гель с алоэ вера (или свежезаваренный зеленый чай) и провести кубиком замороженного средства по нужным участкам кожи. Вдобавок при перегреве кожи и небольших солнечных ожогах нарушается гидролипидный баланс. Для его восстановления ищите средства с гиалуроновой кислотой, мочевиной, церамидами и фосфолипидами. Конечно, если у вас серьезный солнечный ожог, то лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу-дерматологу. Но в целом, чтобы охладить, успокоить и увлажнить кожу, лучше всего использовать средства в форме спреев, тонеров, гелей и масок.

Isntree Aloe Soothing Gel Holika Holika 99% Aloe Soothing Gel April Skin Relaxing Cooling Stick

Спреи, тонеры и эссенции

Летом термальная вода – это "мастхэв". Самой мягкой термальной водой считают изотоническую, как, например, у Uriage Thermal Water. Она содержит оптимальное количество солей, поэтому не нарушает обменные процессы и восстанавливает кожный барьер. Ее можно использовать как во время утреннего или вечернего ухода, так и в течение дня. Похожие успокаивающие и восстанавливающие эффекты имеет мист от Dr. Jart+, но в его состав входит пресловутая формула с азиатской центеллой. А Lagom Cellus Mist Toner – это что-то среднее между тонером и спреем. Различные травяные экстракты, зеленый чай и вода Aqualicia в составе этого средства защищают кожу от внешних стрессоров и питают её влагой.

Обладательницам жирной и раздраженной кожи отлично подойдет эмульсия с зеленым чаем от It’s Skin – благодаря её невесомой текстуре. А хороший вариант для чувствительной кожи – это I'M FROM Mugwort Essence с полынью. Полынь – частый ингредиент в азиатских средствах, и азиатские бренды нередко используют экстракт полыни в успокаивающих, заживляющих и противовоспалительных средствах. К таким успокаивающим ингредиентам также можно отнести ромашку, экстракт из масла которой имеется в составе Midnight Blue Youth Activating Drop от Dear, Klairs. Это производное от ромашки аптечной под названием "гвайазулен" уменьшает раздражение и красноту, а полипептиды, также имеющиеся в средстве, восстанавливают кожный барьер.

The Uriage Thermal Water Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Calming Mist Lagom Cellus Mist Toner Green Tea Watery Emulsion It's Skin I'm From Mugwort Essence Dear, Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop

Гели и сыворотки

Как было сказано ранее, при обезвоживании и перегреве лучше использовать средства с гиалуроновой кислотой, например сыворотки от Institut Esthederm и MEDI-PEEL. В основе обеих сывороток – несколько видов гиалуроновой кислоты, что обеспечивает более интенсивное увлажнение, а средство от MEDI-PEEL – ещё имеет азиатскую центеллу в составе и специально создано для поддержания более низкой температуры кожи (около 31°С). Из охлаждающих сывороток также можно попробовать BLITHE Pressed Serum Crystal Iceplant, название которой говорит само за себя – экстракт "ледяного растения" (или делоспермы) охлаждает кожу и восполняет водный баланс.

Летом выбирайте увлажняющие средства на основе геля, которые не оставляют неприятной липкости и блеска, как, например, гель-крем от Real Barrier, гель от Institut Esthederm и гель-желе от Clinique. Первое средство особенно хорошо работает в вечернем уходе в жаркое время года – за счет гиалуроновой кислоты, мадекассосида и церамидов. Гель от Institut Esthederm имеет матирующие свойства и также подойдет для летнего ежедневного использования.

Institut Esthederm Intensive Hyaluronic Serum Medi-Peel Derma Maison Sensinol Control Serum Real Barrier Aqua Soothing Gel Cream Blithe Pressed Serum Crystal Iceplant Institut Esthederm Fresh Moisturizing Gel Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly

Маски

Последние, но не менее важные средства-помощники в жару – это маски. Они могут иметь альгинатную основу, они улучшают влагоудерживающие способности кожи, насыщают важными минералами и охлаждают кожу – например, средство от Holika Holika и Dr. Jart+. Маска Holika Holika содержит ментол, который, несмотря на охлаждающие свойства, может вызвать раздражение, поэтому ее нужно использовать с осторожностью. А маска с аллантоином от Dr. Jart+ более универсальная и подходит для любой кожи, склонной к сухости и покраснениям. Также отлично справляются с перегревом кожи тканевые маски с алоэ вера, которые можно хранить в холодильнике – для пущего эффекта при использовании. Если вам нравится эффект от экстракта полыни в эссенции I'M FROM, вы можете попробовать маску из той же серии Mugwort. Ещё один ингредиент, который успокаивает – это каолиновая глина. По сравнению с другими видами глины, каолиновая не иссушает кожу и отлично помогает при раздражениях и воспалениях. Этот ингредиент можно найти в маске от RE:P вместе с измельченными календулой и ромашкой, которые мягко отшелушивают кожу, уменьшают красноту и раздражения.