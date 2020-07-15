Как успокоить и охладить кожу в летний сезон?
Летом кожа часто подвергается чрезмерному воздействию солнечных лучей и высоких температур, что приводит к нагреванию, раздражению и обезвоживанию. Она может стать сухой, красной и чувствительной к прикосновениям. Расскажем вам, как успокоить и охладить кожу в такие моменты.
Главные ингредиенты, которые быстро справятся с задачей – алоэ вера, зеленый чай, пантенол. Для того, чтобы быстро охладить кожу, можно попробовать нанести с помощью "ледяных" роликов для лица гель с алоэ вера или средства с зеленым чаем и пантенолом. Как альтернатива – вы можете заранее заморозить в формочках для льда гель с алоэ вера (или свежезаваренный зеленый чай) и провести кубиком замороженного средства по нужным участкам кожи. Вдобавок при перегреве кожи и небольших солнечных ожогах нарушается гидролипидный баланс. Для его восстановления ищите средства с гиалуроновой кислотой, мочевиной, церамидами и фосфолипидами. Конечно, если у вас серьезный солнечный ожог, то лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу-дерматологу. Но в целом, чтобы охладить, успокоить и увлажнить кожу, лучше всего использовать средства в форме спреев, тонеров, гелей и масок.
Спреи, тонеры и эссенции
Летом термальная вода – это "мастхэв". Самой мягкой термальной водой считают изотоническую, как, например, у Uriage Thermal Water. Она содержит оптимальное количество солей, поэтому не нарушает обменные процессы и восстанавливает кожный барьер. Ее можно использовать как во время утреннего или вечернего ухода, так и в течение дня. Похожие успокаивающие и восстанавливающие эффекты имеет мист от Dr. Jart+, но в его состав входит пресловутая формула с азиатской центеллой. А Lagom Cellus Mist Toner – это что-то среднее между тонером и спреем. Различные травяные экстракты, зеленый чай и вода Aqualicia в составе этого средства защищают кожу от внешних стрессоров и питают её влагой.
Обладательницам жирной и раздраженной кожи отлично подойдет эмульсия с зеленым чаем от It’s Skin – благодаря её невесомой текстуре. А хороший вариант для чувствительной кожи – это I'M FROM Mugwort Essence с полынью. Полынь – частый ингредиент в азиатских средствах, и азиатские бренды нередко используют экстракт полыни в успокаивающих, заживляющих и противовоспалительных средствах. К таким успокаивающим ингредиентам также можно отнести ромашку, экстракт из масла которой имеется в составе Midnight Blue Youth Activating Drop от Dear, Klairs. Это производное от ромашки аптечной под названием "гвайазулен" уменьшает раздражение и красноту, а полипептиды, также имеющиеся в средстве, восстанавливают кожный барьер.
Гели и сыворотки
Как было сказано ранее, при обезвоживании и перегреве лучше использовать средства с гиалуроновой кислотой, например сыворотки от Institut Esthederm и MEDI-PEEL. В основе обеих сывороток – несколько видов гиалуроновой кислоты, что обеспечивает более интенсивное увлажнение, а средство от MEDI-PEEL – ещё имеет азиатскую центеллу в составе и специально создано для поддержания более низкой температуры кожи (около 31°С). Из охлаждающих сывороток также можно попробовать BLITHE Pressed Serum Crystal Iceplant, название которой говорит само за себя – экстракт "ледяного растения" (или делоспермы) охлаждает кожу и восполняет водный баланс.
Летом выбирайте увлажняющие средства на основе геля, которые не оставляют неприятной липкости и блеска, как, например, гель-крем от Real Barrier, гель от Institut Esthederm и гель-желе от Clinique. Первое средство особенно хорошо работает в вечернем уходе в жаркое время года – за счет гиалуроновой кислоты, мадекассосида и церамидов. Гель от Institut Esthederm имеет матирующие свойства и также подойдет для летнего ежедневного использования.
Маски
Последние, но не менее важные средства-помощники в жару – это маски. Они могут иметь альгинатную основу, они улучшают влагоудерживающие способности кожи, насыщают важными минералами и охлаждают кожу – например, средство от Holika Holika и Dr. Jart+. Маска Holika Holika содержит ментол, который, несмотря на охлаждающие свойства, может вызвать раздражение, поэтому ее нужно использовать с осторожностью. А маска с аллантоином от Dr. Jart+ более универсальная и подходит для любой кожи, склонной к сухости и покраснениям. Также отлично справляются с перегревом кожи тканевые маски с алоэ вера, которые можно хранить в холодильнике – для пущего эффекта при использовании. Если вам нравится эффект от экстракта полыни в эссенции I'M FROM, вы можете попробовать маску из той же серии Mugwort. Ещё один ингредиент, который успокаивает – это каолиновая глина. По сравнению с другими видами глины, каолиновая не иссушает кожу и отлично помогает при раздражениях и воспалениях. Этот ингредиент можно найти в маске от RE:P вместе с измельченными календулой и ромашкой, которые мягко отшелушивают кожу, уменьшают красноту и раздражения.
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