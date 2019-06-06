Как ухаживать за кожей до и после тренировок

Основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы не навредить коже

До тренировки

Принцип ухода за кожей перед тренировкой зависит от того, в какое время суток человек занимается спортом. Если тренировка в зале проходит утром, то достаточно умыться своим привычным очищающим средством и нанести легкий увлажняющий крем. Тоник/тонер или мист – по желанию. Кремы в данном случае лучше использовать те, что на водной основе. Такие кремы обычно маркируются словом hydration. Как правило в их состав включены гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, экстракты алоэ и водорослей, гликоли, молочная кислота и др. Так называемые "запирающие" увлажняющие кремы, маркируемые как moisturizing/moisture, лучше оставить для домашнего ухода. Их основа более жирная за счёт масел, они могут создавать на коже плёнку, что даст неприятные ощущения на коже лица. А во время занятий спортом, когда человек потеет, сальные железы работают интенсивнее, и поры могут забиваться, и такие кремы могут усугубить состояние проблемной кожи.

Если тренировка проходит во второй половине дня или вечером, а на лице есть макияж, в первую очередь нужно очистить кожу от него. Для этого идеально, конечно, использовать гидрофильное масло и очищающее средство. Но в условиях спортзала подойдут также мицеллярная вода или салфетки для снятия макияжа, пропитанные той же "мицелляркой", либо маслом. Далее нужно умыться привычным способом или просто ополоснуть кожу водой. Мицеллярную воду, как и гидрофильное масло, не стоит оставлять на лице. Далее – лёгкий крем.

Если тренировка проходит на улице, человек любит бегать, в таком случае обязательно нужно использовать солнцезащитный крем.

01

/

05

После тренировки

После занятий спортом необходимо умыть лицо – для этого подойдет ваше любимое очищающее средство. Далее, если хочется, можно использовать любимые тонеры и сыворотки (например с витамином С), увлажняющий крем. Если тренировка утренняя, то кроме крема нужен солнцезащитный крем. После можно наносить макияж.

Вечером после тренировки рутина идентичная: очищение и увлажнение. Лёгкий крем или эмульсию все-таки лучше нанести в любом случае, даже если дома будет полноценный уход.