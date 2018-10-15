Что делать, чтобы губы не сохли и не доставляли проблем осенью?

Что может быть проще, чем уход за губами? Гигиеническая помада ежедневно, скраб – раз-два в неделю. На практике все оказывается гораздо сложнее – например, губы тоже нуждаются в защите от солнца, а любимые всем бальзамы могут нанести вред. Как построить уход за губами правильно – ответы в нашей инструкции.

Кожа губ тонкая и нежная, и она тоже нуждается в защите от солнца, как кожа лица, о чем часто все забывают. Но солнечные лучи не действуют избирательно, фотостарению подвергаются и губы. Нет необходимости использовать тот же санскрин, что обычно используют на лице. Достаточно купить гигиеническую помаду с солнцезащитным фактором. В силу того, что в их составе кроме солнцезащитных фильтров содержатся масса ухаживающих ингредиентов, они легко могут заменить обычную гигиеническую помаду. Пользоваться ими нужно ежедневно, периодически обновляя в течении дня. Осенью и зимой тоже.

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Раз-два в неделю хорошо делать массаж губ со скрабом. Для отшелушивания лучше не использовать самодельные домашние скрабы, вроде сахара. Сахар, во-первых, слабо отшелушивает, а во-вторых, царапает кожу губ. Современные скрабы не только удаляют с поверхности губ отмершие клетки, но и увлажняют губы и питают их. Также скраб одно из лучших SOS-средств перед нанесением капризных матовых помад. После отшелушивания любые помады смотрятся на губах лучше. Массаж можно делать обычной зубной щеткой, следите только за тем, что щетинки не были слишком жесткими.

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Плотные насыщенные бальзамы любят, кажется, все без исключения. Но они же – самые коварные продукты для губ. Кожа губ обновляется по тем же механизмам, что и кожа лица. И происходит это естественным путем. Бальзамы создают на губах защитный слой, который замедляет испарение влаги из кожи. Таким образом, верхний слой не сохнет и не отшелушивается самостоятельно. Следовательно, когда верхний слой увлажнен и напитан, базальный слой не производит новых клеток. Когда действие бальзама заканчивается (когда его стерли с губ или резко перестали ими пользоваться), верхний слой становится сухой, могут появиться шелушения. В этот момент в базальный слой идет сигнал о производстве новых клеток. Но этого вновь не происходит, потому мы начинаем спасаться от сухости бальзамами.

Это касается в основном питательных бальзамов, которые лучше использовать не чаще 2 раз в неделю, а также в качестве экстренной и временной защиты от ветра, холода, сухого воздуха, матовых помад. В качестве альтернативы лучше использовать гигиенические помады и кремы для губ, которые впитываются, а не закрывают губы толстым слоем средства.

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Активный уход

Серумы и концентраты для губ бьюти-бренды стали выпускать относительно недавно. В их состав включают в основном не масла, отвевающие за питание, а более серьезные ингредиенты: ретинол, гиалуроновую кислоту, пептиды, витамины и антиоксиданты. Все они обладают антивозрастным действием – увлажняют, защищают от вредного воздействия окружающей среды, разглаживают мелкие морщинки, увеличивают упругость и эластичность.