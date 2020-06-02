Как пептиды возвращают коже упругость и эластичность?

Слово "пептиды" часто используется по поводу антивозрастного ухода. Но что это, и какая от них польза для кожи?

Что это?

Пептиды – короткие соединения аминокислот, которые присутствуют в каждой ткани и клетке человека, выполняют важные биологические функции. Они позволяют коже быть упругой, эластичной и защищенной от внешних неблагоприятных факторов. Это вещество достаточно давно используется в антивозрастной косметике наравне с ретинолом. Вариаций таких соединений пептидов множество, но в составе они всегда будут указаны как 'peptide', 'polypeptide' (если соединение состоит из большего количества аминокислот) и 'copper peptide' (если пептид соединен с медью). Также есть запатентованные соединения, как Matrixyl, связанные с молекулами других веществ для более эффективного проникновения в кожу.

Для чего они нужны?

В уходовой косметике пептиды выполняют множество задач: укрепляют кожный барьер, способствуют синтезу коллагена, что уменьшает видимость неглубоких морщин, делает кожу более упругой и гладкой, а также работают как влагоудерживающие компоненты (хумектанты). Средства с пептидами скорее всего не принесут мгновенного результата и не сделают вашу кожу молодой за ночь, но однозначно увлажнят и сделают кожу более ровной при системном использовании.

Как они работают?

Если аминокислоты – это буквы, а пептиды – это слова, составленные из букв, то белки – это предложения. То есть пептиды являются составными частями белков (коллагена, эластина, кератина и т.д.). С течением времени коллаген в коже не только перестает синтезироваться, но и разрушается, в том числе из-за фотостарения. А пептиды, попадающие на кожу через уходовые средства, "сообщают" коже, что требуется синтез нового коллагена. Но, как было сказано ранее, видов пептидов – множество, и все они имеют разные функции. Например, те пептиды, которые способствуют синтезу нового коллагена, называют сигнальными (например, соединение Matrixyl), а пептиды-блокаторы замедляют процесс разрушения коллагена. Нейропептиды предотвращают выброс тех веществ в коже, которые вызывают сокращение мышц и формирование морщин, а увлажняющие пептиды увеличивают содержание воды и доставляют её в ткани.

Как их использовать?

Скорее всего вы найдете комплекс пептидов в вашем обычном антивозрастном креме, а вот моноингредиентное средство на пептидах – это редкая и не совсем эффективная находка. Лучше выбрать средство с “коктейлем” разных пептидов и других активных веществ, таких как гиалуроновая кислота, витамин С, пробиотики и маленькие концентрации ретинола. Если вы пользуетесь средством, основанном только на пептидах, то следуйте рекомендации производителя. Например, The Ordinary советует не использовать их средства, содержащие пептиды, совместно с другими средствами на основе витамина С и кислот.