Из 50 в 30: проверенные советы от тех, кому удается выглядеть на 20 лет моложе

Вопрос сохранения молодости интересовал человечество всегда: царица Клеопатра купалась в молочных ваннах, китайская красавица Ян Гуйфэй умывалась миндальным “пилингом”, а современные женщины обращаются к косметологии. Меня так же волнует, что делать, чтобы и через 20 лет выглядеть прекрасно? И когда можно полагаться на естественные способы омоложения, а когда - использовать косметологические технологии? Вопрос изменил форму, но не содержание.

Я – приверженец естественности. Для меня молодость – это, в первую очередь, здоровье. Его основа - полноценный сон, правильное питание и регулярный спорт. Фазы сна напрямую влияют на степень восстановления организма в течение ночи. С возрастом фаза глубокого сна – полного расслабления – укорачивается, соответственно, уменьшается способность регенерации клеток. Неправильное питание и потребление продуктов, на которые имеется непереносимость, тоже дают о себе знать. И все мы понимаем, что курение “убивает” кожу, вызывает гипоксию клеток и разрушает коллаген. Минимизация вредных факторов в совокупности с фэйс-йогой и массажными процедурами для лица и тела справляется с сохранением молодости кожи.

Но даже следуя всем пунктам, мы подвергаемся воздействию внешних агрессивных факторов и стресса, что отражается на состоянии кожи. И тогда в ход идут решения, предложенные современной косметологией. Я против таких серьезных вмешательств, как ботулинотерапия, мезонити и rf-лифтинг, но легкие процедуры (например, мезотерапия) вполне допустимы.

У каждой женщины - свои методы. Какие они? Что нужно делать для сохранения красоты на долгие годы? Я задала этот вопрос женщинам, которым удается выглядеть прекрасно и после 50, внешность которых вдохновляет, ведь за ней определенно стоят огромный труд и жизнелюбие.

Юлия Титель

Главный врач и основатель клиники антиэйджинга «Пятый Элемент»

В 30 лет вместе со своим врачом необходимо обсудить два важных момента. Во-первых, определить доминирующий тип потенциальных изменений тканей лица с течением времени и главные факторы, влияющие на ускорение этих проявлений. Во-вторых, разработать стратегию по защите от влияния этих факторов на темпы изменений и повышению устойчивости тканей к ним.

Стратегические меры могут включать ограничение пребывания на солнце, поддержание определенного веса (с допустимым его колебанием в 2 килограмма), отказ от самой пагубной для кожи привычки – курения. Значительный эффект на кожу лица оказывают сезонные процедуры. Осень – время для курса фототерапии, зима – для биоревитализации, весна – для курса массажей, а летом очень полезно делать увлажняющие процедуры с антиоксидантами. Программу и график посещения обычно прописывает врач-косметолог. Лучше всего посещение сделать регулярным (двух раз в месяц вполне достаточно). Прописанной программы можно придерживаться 2 года подряд. Далее врач-косметолог должен поменять ее для того, чтобы не вызвать эффект привыкания.

Для всех девушек после 30 лет главное в сохранении красоты – поддерживать свое здоровье. Не забывайте про ежегодный check-up, поддержание стабильного комфортного веса, отказ от вредных привычек и соблюдение циркадных ритмов. И помните, что уход за собой – это качественное времяпровождение наедине с собой.

Жанна Кан

Владелица бутиков Damiani и Constella в Алматы

Хороший пример того, как можно выглядеть в 50 лет на 30, нам подают девушки из Южной Кореи, которые сделали уход за лицом частью своего образа жизни. Так, мне хорошо выглядеть помогают уходовая рутина, разнообразное питание, достаточное потребление воды, прогулки на свежем воздухе и периодическая смена косметики, а также лазерные и аппаратные процедуры и курсы массажей раз или два в год. Главное – не переусердствовать. Не стоит кардинально менять внешность, утрачивая индивидуальность, злоупотреблять некачественной косметикой, наращиванием ресниц и татуажем.

Я вижу прямую корреляцию между здоровьем и состоянием кожи лица. Согласно традиционной китайской медицине, по лицу можно определять болезни: мешки под глазами говорят о проблемах с почками, белесый цвет кожи над верхней губой – о неполадках с сердцем, высыпания на висках указывают на нездоровую печень и так далее. Я считаю, что лучше прислушиваться к сигналам организма, чем замазывать симптомы косметикой. Помните, лицо – зеркало души!

Крайне важно поддержание постоянного веса и здорового соотношения жира и мышц. Важно найти приносящий удовольствие спорт, будь то зумба, трекинг, лыжи, йога, фитнес или бег, и заниматься им регулярно. Если даже при идеальном состоянии тела осанка и движения выдают возраст, увы, вы проиграли. Нужно улыбаться, жить в гармонии и быть довольным собой, даже если природа по вашему мнению не очень щедра к вам – вот, что действительно омолаживает.

Элина Халими

Стилист, лайф-коуч, fashion-консультант и арт-директор концептуального магазина Kabuki

Как говорится - готовь сани летом! Если мы хотим выглядеть хорошо и в 40, и в 70 лет, начинать надо в молодости. В 20-30 лет главное – защита от солнца. Хотя я и люблю загорать, делаю это только с кремом с солнцезащитным фактором 50+. Далее вполне достаточно очищения, увлажнения и питания кожи. Мой самый любимый продукт – сыворотка с 15% витамином С. Как известно, помимо ретинола, это единственный ингредиент, способный глубоко проникать в кожу.

Я против серьезных пластических операций в молодости (до 36-37 лет), за исключением отдельных случаев, например, когда необходимо исправить какие-то существенные недостатки. Зато я поддерживаю методы эстетической медицины и уколы – не вижу вреда в том, чтобы деликатно и незаметно сглаживать морщины с помощью уколов.

Исходя из рекомендаций косметолога, в 35 лет я начала делать инъекции ботокса и мезотерапию. Главное правило – регулярность. Мезотерапию советую делать только вручную – процедура с пистолетом не особо эффективна. Вообще за свою жизнь я попробовала массу всяких процедур, будь то термаж, фраксель или лазерный пилинг. На последний ходила пару раз. Лазерный пилинг эффективный, но ужасно болезненный; сидишь дома неделю, покрытый коркой. Результат держится несколько месяцев, но повторять процедуру нет сил – тяжело протекает заживление.

Если вас привлекают пластические операции, при выборе хирурга обратите внимание на его эстетический вкус. Сейчас очень многие люди против пластической хирургии, потому что замечают только плохой результат. А хорошую работу пластического хирурга и не разглядишь. Все, что мы увидим – хорошо выглядящую, ухоженную женщину. Поэтому нужно найти очень грамотного специалиста, которому можно довериться. По мнению моего друга, одного из самых лучших парижских пластических хирургов, идеальный возраст для лифтинга – 45-50 лет.

Вести здоровый образ жизни – очевидный совет. Но не стоит пытаться придерживаться слишком строгих диет. Все они основаны на сокращении потребления каких-то продуктов, а наш организм ежедневно нуждается в белках, жирах и углеводах. Питание должно быть сбалансированным, а не диетическим. Диеты по быстрому и резкому снижению веса плохо влияют на состояние тканей лица, к тому же, после перехода к привычному питанию вес быстро возвращается.

Последнее, что я хочу сказать – мы все стареем. И нужно заниматься не столько своей внешностью, сколько своей психикой. Принять себя такой, какая вы есть, не ставить перед собой нереальные цели и невыполнимые задачи, приводящие лишь к разочарованию, заниматься всем желанным, но в рамках разумного, без фанатизма. Это позволит стареть красиво и достойно.

Диляра Айдарбекова

Журналист, предприниматель

Что я стараюсь делать с 30 лет? Прежде всего, сплю не менее шести часов в день, не переедаю и поддерживаю стабильный вес. И самое важное – абстрагируюсь от негативных эмоций. Если есть проблема, думаю о путях ее решения, а не о последствиях, которые могут наступить вследствие этих проблем.

Тип старения моей кожи – мелкоморщинистый, с очень богатой мимикой, и я стараюсь придерживаться рекомендаций косметолога – проходить два раза в год процедуру с ботоксом. Периодически прибегаю к рекомендованной мне биоревитализации. Моему типу кожи свойственны тонкость и сухость, поэтому я пользуюсь жирными, увлажняющими кремами. Каждый день прохожу от 5 до 10 км с грузом весом в 1 кг на каждой ноге, выполняю упражнения на верхнюю часть тела с килограммовыми гантелями и на пресс. В свободное время хожу на полдня в горы. Пребывание на природе успокаивает и настраивает на позитивный лад.

Туткевич Виктория

Сертифицированный нутрициолог, чемпионка мира 2020 года в категории фитнес-бикини в 54 года. Национальный лидер Mary Kay, инвестор

Женщине свойственно быть желанной, и стремление сохранить молодость – естественное. Вторая половина жизни – интересная и яркая, и, чтобы отражение в зеркале не мешало красиво жить в этом благородном возрасте, уже сейчас нужно представлять, как вы хотите себя ощущать в будущем лице и теле. Изменения и старение неизбежны, но на собственном опыте могу сказать, что ими можно и нужно управлять. Уже в 30 лет у вас должны быть сформированы правильные бьюти-привычки. Ведь красота – женская работа, а работа требует системности, экспертности и дисциплины.

70% внешнего вида кожи зависит от ежедневного домашнего ухода, а остальное – от визитов к косметологу. Состояние кожи важно, даже если к 50 годам вы планируете сделать “пластику” – качество кожи определит долговременность результата. С 30 лет я следую систематическому уходу, включающему очищение, отшелушивание, тонизирование, использование сыворотки, увлажнение и защиту. Всегда использую средства одной марки и никогда не пропускаю этапы, не ложусь спать с макияжем. Простые пятиминутные ритуалы любви к себе дают ощутимый результат: кожа становится более упругой и подтянутой.

Разумеется, еженедельные поход к косметологу на массаж лица или какие-нибудь “уколы красоты” могут помочь, но здесь важно не переборщить. Что касается инъекций, я рекомендую к ним относиться с осторожностью, особенно если специалист настаивает – не стоит позволять экспериментировать на вашем лице за ваши деньги.

Важно самостоятельно разбираться как в косметологии, так и в питании, ведь именно содержимое тарелки влияет на внешний вид. Наши пищевые привычки делают нас полными или стройными, больными или здоровыми. Ресурс молодости однажды заканчивается, и нужно своевременно накопить знания о том, как его восполнить или растянуть. Рекомендую уже в 30 лет отрегулировать количество углеводов, свести его к минимуму, фокусируя внимание на белках и правильных жирах. Обязательно принимайте витамины и минералы и работайте со своим телом в спортзале - вы можете вылепить из себя все, что пожелаете.

Женщине важно сохранить талию тонкой, ведь именно талия является показателем молодости. В этом вам поможет хороший корсет, ежедневное качание пресса дома и низкоуглеводное питание. После родов женщина теряет красоту молодой груди, ее может поправить только “пластика”, и лично я это приветствую. А вот еще одна часть нашего тела – ягодицы, с успехом могут выглядеть круглыми и аппетитными без всяких имплантатов и в 50 лет, просто нужно регулярно посещать тренажерный зал. Вам не будет страшен целлюлит и дряблая кожа, если научитесь с ними бороться. Для этого пейте нужное количество воды в день, не ограничивайте необходимое количество жиров и белков, уберите из рациона мучное и сладкое и добавьте массаж и тренажеры.

Подытожу, сказав, что секрет моей молодости – это косметика, спорт и секс.