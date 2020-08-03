Используем феруловую кислоту против фотостарения и гиперпигментации

Сегодня расскажем про ещё один антиоксидантный ингредиент в уходовой косметике – феруловую кислоту.

Что это?

Феруловая кислота – это растительное вещество, которое можно найти в семенах зерновых и некоторых фруктах. Оно известно своими антивозрастными и осветляющими свойствами, к тому же его считают превосходным антиоксидантом и стабилизатором для другого распространенного антиоксиданта – витамина С. Именно поэтому эти два ингредиента зачастую "работают" вместе. Феруловую кислоту используют не только в косметических средствах, но также в фармацевтической индустрии.

Для чего она нужна?

Феруловая кислота используется против повреждения кожи УФ-лучами и гиперпигментации. Она замедляет процесс фотостарения, уменьшает формирование тонких морщин и воспалений, вызванных оксидативным стрессом, препятствует формированию пигментных пятен. Некоторые исследования показывают, что это вещество ускоряет процесс регенерации и заживления ран, а также имеет антимикробные свойства. Поэтому феруловую кислоту используют и при акне.

Как она работает?

Свободные радикалы, которые приводят к преждевременному старению, являются продуктом УФ-излучения, а также естественных физиологических процессов, происходящих в организме человека. А феруловая кислота работает в двух направлениях: нейтрализует уже образовавшиеся в результате УФ-излучения свободные радикалы и предотвращает их формирование в организме. Также было доказано, что использование феруловой кислоты ещё до начала воздействия УФ-лучей значительно снижает урон, наносимый коже излучением. Феруловая кислота не может заменить солнцезащитный крем, но она может стать отличным дополнением к вашему фотозащитному уходу. Феруловая кислота защищает главные структуры кожи (кератиноциты – клетки эпидермиса, фибробласты – клетки соединительной ткани, коллаген и эластин) и именно поэтому обладает заживляющими свойствами. Также, подобно альфа-арбутину, феруловая кислота блокирует избыточный синтез меланина и снижает гиперпигментацию.

Как её использовать?

Некоторые источники советуют не использовать феруловую кислоту в сочетании с другими кислотами – теми, которые могут изменить pH-среду кожи, например с гликолевой или салициловой. Но исследования показывают, что феруловая кислота глубоко проникает через роговой слой кожи вне зависимости от её pH-среды. Её можно применять как в вечернее, так и в дневное время. Чаще всего феруловую кислоту используют вместе с другими ингредиентами: с витаминами С, Е и флоретином (так как комбинация этих веществ в разы улучшает фотозащиту), ниацинамидом и ретинолом (для лучшего осветляющего эффекта) и ресвератролом. Помимо кремов и сывороток для лица, феруловая кислота применяется в средствах для кожи вокруг глаз и даже для ухода за полостью рта – например, в оральном геле от PerioSciences для поддержания здоровья десен.