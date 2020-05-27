Используем азелаиновую кислоту против акне и розацеа

Азелаиновая кислота - один из наиболее изученных ингредиентов. Она обладает множеством полезных свойств и применима при многих проблемах кожи. Однако этот ингредиент стал набирать большую популярность в обществе бьютиголиков только в последнее время. Рассказываем о ее свойствах и особенностях применения.

Что это?

Азелаиновая кислота - это вещество, получаемое из ячменя и пшеницы, не входящее в группу кислот AHA и BHA (хотя они и имеют похожие свойства). Она имеет антибактериальный, антиоксидантный, кератолитический, комедонолитический эффект. С азелаиновой кислотой скорее всего знакомы те, кому косметолог прописывал при акне препарат скинорен, действующим веществом которого как раз является этот ингредиент.

Для чего она нужна?

Азелаиновую кислоту не зря коронуют негласным героем обладателей проблемной кожи. Она справляется с этими проблемами не хуже салициловой кислоты и ретинола. Азелаиновая кислота борется с бактериями, вызывающими акне, снимает воспаление, препятствует формированию комедонов, отшелушивает мертвые клетки кожи, осветляет гиперпигментацию и уменьшает воспаления и покраснения, связанные с куперозом и розацеа. К тому же, азелаиновая кислота не вызывает устойчивость к антибиотикам, как некоторые другие антибактериальные препараты против акне.

Как она работает?

Во-первых, азелаиновая кислота препятствует синтезу бактерий C. acnes (ранее называвшиеся P. acnes) и регулирует производство клеток кожи. Таким образом не происходит “накопление” мертвых клеток кожи в порах и не формируются закрытые и открытые комедоны. Также исследования показали, что в купе с салициловой кислотой, азелаиновая кислота может быть более эффективной в уменьшении воспалительного акне, чем ретиноевая кислота. При этом, это сочетание не имеет никаких побочных эффектов, тогда как ретиноевая кислота вызывает сухость, раздражение и шелушение. Азелаиновая кислота также работает по принципу альфа-арбутина, и препятствует перепроизводству меланина в коже, которое приводит к пигментным пятнам. А при розацеа, которая, как предполагают, возникает при чрезмерной активности иммунной системы против внешних агрессоров, азелаиновая кислота регулирует этот процесс и снимает воспаления, которые вызывают красноту.

Как ее использовать?

Азелаиновая кислота обычно встречается в концентрации 10% и выше, так как считается, что она наиболее эффективна именно в такой дозе. Она не “привередлива” - ее можно использовать с другими активными ингредиентами (но все же лучше проконсультироваться с вашим косметологом, так как у всех реакция кожи может быть разной). Ее используют в сочетании с гиалуроновой кислотой, витамином С, ниацинамидом, другими кислотами (особенно эффективна с салициловой кислотой) и даже с ретинолом. Перед использованием ознакомьтесь с рекомендациями производителя и, если у вас чувствительная кожа, проконсультируйтесь с косметологом. Средства с салициловой кислотой можно использовать как утром, так и вечером, но в утреннем уходе обязательно вместе с SPF.