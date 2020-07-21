Используем аллантоин против раздражения и сухости кожи

Продолжаем знакомить вас с часто встречающимися ингредиентами уходовой косметики и рассказывать о их свойствах. Сегодня расскажем об аллантоине.

Что это?

Аллантоин – это увлажняющий и успокаивающий ингредиент, также имеющий кератолитические и заживляющие свойства. Несмотря на то, что многим этот компонент не знаком, его часто можно встретить в уходовых средствах – от кремов, бальзамов для губ и шампуней до зубной пасты и влажных салфеток. Аллантоин получают из корней и листьев окопника лекарственного и ромашки или же посредством окисления мочевой кислоты. Он может выступать в средстве в качестве главного ингредиента, но чаще всего его используют как вспомогательный и успокаивающий компонент, особенно в пилинг-средствах с кислотами.

Для чего он нужен?

Аллантоин смягчает и увлажняет кожу, снимает раздражение, ускоряет процесс заживления и регенерации кожи. Благодаря этому кремы с аллантоином подходят не только обладателям чувствительной и сухой кожи, но и людям с проблемной и поврежденной кожей. Его также добавляют в кремы для заживления шрамов и рубцов (например, после татуировок и процедур по их удалению). Он обладает мягким отшелушивающим эффектом, что позволяет коже стать более гладкой и лучше удерживать влагу. Свойства аллантоина чем-то схожи со свойствами центеллы азиатской, пантенола и алоэ, и эти ингредиенты зачастую используются комплексно в одном средстве.

Как он работает?

Аллантоин нейтрализует раздражающие кожу вещества и, подобно кислотам группы АНА, растворяет межклеточный "клей" (который связывает мертвые клетки кожи), обнажает более гладкую и здоровую кожу. Так как аллантоин имеет легкое кератолитическое свойство, такое обновление кожи происходит медленно и не агрессивно. Регенеративный эффект достигается за счет пролиферации клеток (размножения клеток), что обеспечивает рост и восстановление тканей.

Как его использовать?

Как было сказано ранее, аллантоин используется в целом спектре косметических продуктов вместе с различными активными веществами. Он не токсичен и не имеет побочных эффектов. Если вас заинтересовал этот ингредиент в качестве заживляющего, попробуйте крем-гель от Derma E с аллантоином и пантенолом для заживления рубцов и шрамов. Аллантоин часто выступает главным увлажняющим компонентом в тонерах, спреях и тканевых масках – например, в спреях от La Roche-Posay и Neogen, тонере от Paula's Choice и маске от TonyMoly. А у Dr.Jart+ можно попробовать альгинатную маску с аллантоином, которая успокаивает и охлаждает кожу. Если у вас проблемная кожа, требующая нежного ухода, то ищите средства с активными веществами вкупе с аллантоином, например умывальное средство с салициловой кислотой и аллантоином от Peter Thomas Roth. Обычная форма аллантоина – порошковая, поэтому он может использоваться в порошковой уходовой косметике как успокаивающий ингредиент, например в Neogen Real Vita C Powder Lemon.