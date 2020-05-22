Осветляющий помощник: используем альфа-арбутин при пигментных пятнах

Для того, чтобы подобрать эффективный уход, нужно не только понимать потребности своей кожи, но и иметь представление о функциях ингредиентов в средствах. Чтобы облегчить выбор средств и ухода, будем знакомить вас с активными ингредиентами, действие которых направлено на решение различных проблем кожи. Сегодня расскажем про альфа-арбутин и особенности его применения при гиперпигментации.

Что это?

Арбутин – это вещество растительного происхождения, в основном получаемое из толокнянки (медвежьей ягоды), голубики, клюквы, шелковицы и других растений. Арбутин уже давно используется в отбеливающих средствах азиатских брендов из-за его антиоксидантных, антимикробных и осветляющих свойств. Это вещество имеет три формы: альфа-арбутин, бета-арбутин и его синтетическая производная – деоксиарбутин, но именно альфа-арбутин – самая распространенная в косметических средствах форма.

Для чего он нужен?

Альфа-арбутин осветляет постакне, возрастные пятна, мелазму и другие виды гиперпигментации. Его регулярное использование выравнивает тон кожи и уменьшает покраснения. Он является альтернативой гидрохинону – ещё одному эффективному отбеливающему веществу, которое может раздражать кожу и при длительном применении способствовать формированию рубцов. Производство средств с гидрохиноном запрещено в Европейском Союзе, Австралии, Японии, зато не менее эффективный альфа-арбутин можно найти везде.

Как он работает?

Вкратце: гиперпигментация – это результат перепроизводства меланина, а главный помощник в этом процессе – фермент тирозиназа. Альфа-арбутин препятствует деятельности тирозиназы, тем самым блокируя избыточный синтез меланина. К сожалению, накопительный эффект у альфа-арбутина отсутствует, поэтому пигментные пятна будут исчезать только при длительном и систематическом применении, и даже после длительного использования нет гарантии, что стойкая гиперпигментация не возвратится вновь. Впрочем, нужно принять во внимание, что исследования свойств альфа-арбутина проводились лишь на коже животных и коже пациентов с серьезной гиперпигментацией. Поэтому альфа-арбутин – это надежный ингредиент, средства с которым стоит попробовать при легкой форме гиперпигментации или при желании осветлить тон кожи лица.

Как его использовать?

Так как альфа-арбутин оказывает мягкое, медленное действие, он подойдет любому типу кожи. Это вещество обычно встречается в совокупности с другими осветляющими, антиоксидантными, увлажняющими ингредиентами в форме сывороток и кремов. Например, сочетание альфа-арбутина с гиалуроновой кислотой (лосьон от Hada Labo и ночная маска Sunday Riley) и ниацинамидом (ночная маска от Paula’s Choice) даст увлажняющий и осветляющий эффект, что предпочтительно для сухой кожи. А комбинация альфа-арбутина с витамином С (ночной крем от Obagi-C, сыворотки от The Ordinary и от iS Clinical) и с кислотами (сыворотка от ARCONA) поможет осветлить постакне и обновить кожу. Против возрастных пигментных пятен альфа-арбутин эффективен как с витамином С, так и с ретинолом (сыворотка с ретинолом от Dr. Dennis Gross).

Но существуют и средства, где альфа-арбутин выступает главным ингредиентом. Например, существуют бюджетные варианты сывороток от The Ordinary и The Inkey List, а также сыворотка от премиального бренда SkinCeuticals. Все средства нужно применять в соответствии с рекомендациями производителей: некоторые кремы лучше оставить для ночного ухода, а некоторые – подходят и для утреннего. В комплексе с таким советуют при выходе на улицу использовать солнцезащитный крем.