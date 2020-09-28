Главный антивозрастной ингредиент: коэнзим Q10

Сегодня вновь рассказываем об антивозрастном ингредиенте. Коэнзим Q10 уже давно используется в японских средствах, но сейчас, наравне с ресвератролом и пептидами, набирает глобальную популярность. Расскажем, почему стоит ввести этот компонент в ваш уход.



Что это?

Коэнзим Q10 или убихинон (ubiquinone) – это жирорастворимое вещество, естественно присутствующее в каждой клетке организма. Оно играет жизненно важную роль в обеспечении клеток энергией и улучшении функции ферментов. Молодой организм может производить достаточное количество коэнзима Q10, но с возрастом уровень этого фермента в организме уменьшается, и вместе с этим ухудшается способность клеток к регенерации и противостоянию стрессу. Помимо его очевидной пользы для всего организма, коэнзим Q10 – важный элемент для поддержания здорового состояния кожи. В основном у женщин в возрасте после 30-ти уровень коэнзима Q10 в коже падает ниже оптимального. Поэтому коэнзим Q10 нередко используется как активное вещество в антивозрастной косметике.

Для чего он нужен?

Этот ингредиент особенно необходим возрастной коже – для предупреждения старения, он также важен для тех, кто часто подвергается оксидативному стрессу (УФ-излучение, влияние загрязненной окружающей среды, курение, неправильный режим сна). Говоря о старении кожи, нельзя не упомянуть о свободных радикалах. Известно, что они являются одними из самых главных виновников преждевременного старения. Коэнзим Q10, как и другие антиоксиданты, нейтрализует воздействие свободных радикалов, препятствует разрушению коллагена и эластина, уменьшает потерю гиалуроновой кислоты. Таким образом поддерживается плотность, упругость и увлажненность кожи. Коэнзим Q10 также обладает свойствами: снимать воспаления, заживлять ткани, снижать выработку меланина – то есть, это вещество может помогать в восстановлении поврежденной кожи и борьбе с гиперпигментацией.

Как его использовать?

Коэнзим Q10 можно использовать как утром, так и вечером. Дерматологи также советуют наносить средства с этим ингредиентом до и после активного воздействия солнечных лучей. В целом, коэнзим Q10 сочетается со всеми ингредиентами, но лучше всего – с витаминами С и Е, алоэ вера, ниацинамидом, гиалуроновой кислотой. Для заметного клинического эффекта (например, для разглаживания морщин) необходимо его продолжительное использование. Коэнзим можно найти в тонерах, кремах для лица и кожи вокруг глаз, а также в средствах для тела.