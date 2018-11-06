Что делать с пигментными пятнами?

Пигментация одна из самых распостраненных, острых и сложных тем в косметологии. По некоторым данным, в течение месяца к врачам обращаются как минимум десять пациентов, обеспокоенных появлением у себя пигментных пятен.

Пигментация (или гиперпигментация, как наиболее часто говорят специалисты) – это такое состояние кожи, характеризующееся усиленной выработкой пигмента меланина. Происходит это по ряду причин, но одна из основных – солнечное излучение. Меланин выполняет в коже защитную функцию и служит естественным щитом от солнечного излучения, которое приводит к фотоповреждению и фотостарению. Как только кожу "повредили" она тут же реагирует утолщением эпидермиса и выработкой меланина. Этот процесс происходит при участии таких аминокислот, как L-фенилоланин и L-тирозин с привлечением энзимов (самый основной – тирозиназа). Этим и обосновано большой поток пациентов к косметологам после активного отдыха на солнце. Самое неприятное, что ни один врач после проведенного комплексного лечения и коррекции, не может дать гарантии, что пигментные пятна не появятся в будущем вновь. Более того: у человека, который правильно ухаживает за кожей, но в прошлом (например, в детстве) не пользовался солнцезащитными средствами или обгорал несколько раз на солнце, пигментация все равно может проявиться в зрелом возрасте.

Гормональная пигментация

Большиснтво специалистов сходятся во мнении, что если на прием приходит пациент старше 25 лет с пигментацией, то рациональнее наряду с аппаратной и косметической коррекцией проверить его гормональный фон. Пигментные пятна могут быть следствием гормонального нарушения из-за беременности, приема оральных контрацептивов или климактерических изменений в организме.

Поствоспалительная пигментация

Поствоспалительную пигментацию, появившуюся вследствие акне называют еще вторичной. Возникает она в результате неправильного и несвоевременного лечения воспалений. Выглядит такая пигментация сначала как пятно красно-синего или багрового цвета, которое по ряду гормональных причин, а также ультрафиолетового излучения, может темнеть и приобретать коричневый оттенок.

Что делать?

Коррекция и лечение пигментации – это всегда комплекс мер. Варианты коррекции зависят от степени выраженности пигментации. Из салонных процедур чаще всего назначают лазеро- или фототерапию курсом, а также химические пилинги.

Домашний уход и наружная терапия пигментации заключается в применении средств с койевой кислотой (осветляет кожу), альфа-арбутином (блокирует энзим тирозиназу, который принимает участие в синтезе меланина), ниацинамидом (помогает предотвратить накапливание пигмента на поверхности кожи), витамином С, К, азелаиновой кислотой, ресвератролом. Неплохие результаты дают средства с ретиноидами. Они препятствуют передаче меланосом кератиноцитам, ускоряют отхождения пигмента за счет усиления эпидермального обмена и блокируют тирозиназу.