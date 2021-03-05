Гид по мужскому уходу за лицом

Большинство материалов про уход нацелено на женскую аудиторию, а зря – мужчины ничуть не меньше нуждаются в правильной уходовой рутине. Вместе с косметологом и основателем магазина косметики Kapriz Аленой Пак рассказываем об основах ухода для мужской половины наших читателей, которые (как и у женщин) основываются на имеющихся проблемах, но имеют важные нюансы.



Про строение кожи

Для многих это нудная часть, которую хочется пропустить. Однако, понимая строение и функции нашей кожи, вы будете более осознанно относиться к поддержанию ее здорового состояния.

“Главная функция нашей кожи - защита организма от агрессоров (свободных радикалов – неустойчивых частиц, вызывающих повреждение и старение клеток, различных бактерий и загрязнений из окружающей среды). Если вкратце, на страже в первую очередь стоят:

- кислотная мантия – для ее поддержания важно правильное очищение;

- гидролипидный слой – здесь необходимо восстановление кожи;

- иммунный слой – тут важны образ жизни и питание. Защитные функции кожи напрямую зависят от иммунитета организма,“ - объясняет Алена.

Подробнее о мужской коже

Кожа у мужчин отличается от женской. За счет высокого уровня тестостерона, активнее работают сальные железы, поры более расширены, кожа чаще склонна к жирности, и акне протекает дольше. Мужская кожа стабильно производит больше коллагена, чем у женщин, поэтому она более плотная и толстая. Коллаген – главный белок, составляющий основу всех соединительных тканей организма и ответственный за молодость кожи. Но это не гарантирует замедления возрастных изменений. Мужчины больше подвержены негативному влиянию солнечных лучей, что отчасти обусловлено редким использованием солнцезащитного крема. Это приводит к преждевременному старению кожи, образованию пигментных пятен и глубоких морщин.

Из чего должен состоять минимальный уход?

Косметолог предлагает составить минимальный уход из трех-четырех средств. Они будут выполнять три основные функции: очищение, увлажнение и защита.

Первое – утреннее и вечернее очищение. Так как кожа у мужчин производит больше кожного сала, ее нужно тщательно очищать. Вечером – с помощью гидрофильного масла и пенки или геля для умывания, а утром – только пенкой или гелем. Если раньше вы использовали обычное мыло или не очищали кожу вообще, специальные средства могут показаться излишними. Но они необходимы – пенка с правильным составом не нарушит кислотную мантию, не пересушит кожу и подготовит ее к увлажнению.

Для увлажнения не обязательно использовать тонер, сыворотку и крем. Многим мужчинам не нравится ощущение пленки и липкости на лице после нанесения всех этих средств. Вместо них Алена рекомендует использовать один продукт – бустинг-эссенцию, например, от бренда Purito. Она обеспечивает хорошее увлажнение и восстановление гидролипидного слоя, вдобавок, ее можно наслаивать – наносить на кожу несколько раз подряд для большего увлажнения. Ее можно наносить два раза в день после умывания.



Утром поверх эссенции нужно обязательно использовать солнцезащитный крем. Про вред солнечных лучей мы твердим всегда и везде – УФ-излучение грозит ослаблением иммунитета кожи, серьезными кожными заболеваниями и преждевременным старением, поэтому этим этапом нельзя пренебрегать ни женщинами, ни мужчинам.

"В идеале нужно добавить очищение в виде правильного скраба или энзимной пудры один-два раза в неделю. Дополнительная эксфолиация необходима, так как мужская кожа значительно плотнее. Отшелушивающие средства нужно выбирать отталкиваясь от состояния вашей кожи. Если она жирная и плотная, можно использовать скраб, например, от израильского бренда Christina. Для других типов кожи универсальна энзимная пудра, например, от BABOR и By WISHTREND. Главное в эксфолиации – мера. Чрезмерное использование ведет к истончению защитного слоя кожи. Это может быть чревато повышением чувствительности кожи, появлением купероза, воспалений и даже розацеа". Также эксфолиация может вызвать раздражение у итак чувствительной кожи, особенно если вы регулярно бреетесь.

Про распространенные проблемы у мужчин и их решения

Раздражение после бритья.

Бритье хорошо удаляет ороговевшие клетки кожи. На такой отшелушенной поверхности средства работают эффективней, так как быстрее проникают вглубь кожи. Однако бритье причиняет больше вреда, чем пользы, провоцируя появление сухости, красноты, вросших волос и чувствительности. “С этим справится успокаивающий и восстанавливающий крем, например, KLAIRS Midnight Blue Calming Cream. Этот крем обычно берут на семью (себе, мужу, иногда и ребёнку). Не забывайте, что кожа под бородой тоже существует и нуждается в очищении и увлажнении”.

Сухость и обезвоженность.

“Не всегда более жирный крем является решением этой проблемы. Если у вас жирная кожа (но при этом присутствует сухость – такое тоже бывает), плотный крем не избавит от дискомфорта. Сальные железы начнут работать еще активнее, в результате образуются забитые поры, воспаления или другие проблемы. Нужно искать причины этого состояния. Распространенная ситуация – мужчина умывается мылом и нарушает кислотно-щелочной баланс и повреждает гидролипидный слой кожи. Иногда банально не хватает качественного увлажнения. Уход в этих двух ситуациях отличается. В первой – выбрать средство для восстановления защитного слоя (ищите в ингредиентах церамиды для сухой кожи или центеллу азиатскую для нормальной и жирной), во второй – поменять увлажняющее средство, например, вместо бустер-эссенции использовать увлажняющий гель".



Воспалительные элементы.

“Эта тема достаточно обширная, причиной воспалений может быть как неправильное питание (и, в целом, образ в жизни), так и недостаточная эксфолиация в уходе. Но при остром воспалении нельзя использовать отшелушивающие скрабы – так вы только распространите инфекцию. Их можно применять, если причина воспалений – гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи).

Для того, чтобы свести к минимуму появление акне (открытые и закрытые комедоны (черные точки), пустулы, папулы и кистозные прыщи), нужно регулярно очищать кожу и взять за правило менять наволочку и полотенце для лица каждые 3-4 дня.