Бьюти-гаджет Foreo стал еще круче

На выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас Вегасе шведский бренд Foreo показал свою последнюю, по функциям впечатляющую разработку – бьюти-девайс UFO. Это первая в мире смарт-маска для лица, которая позволяет достичь результатов уровня профессионального ухода у косметолога всего за 90 секунд использования. UFO комбинирует терапию LED-светом (красный – против старения, зеленый – осветление кожи, синий – лечение акне), криотерапию (для сужения пор), термотерапию (для открытия пор), а также пульсации T-Sonic (для массажа и проникновения ингредиентов в глубокие слои кожи) – и всем этим добром можно управлять с телефона.

Foreo позиционируют UFO, как наиболее эффективную альтернативу тканевым маскам, которые стали главным бьюти-трендом 2017 года. С помощью UFO FOREO планируют начать всемирную революцию масок для лица, в первую очередь борясь с такими недостатками тканевых масок как ограниченное действие, неполное покрытие лица и время, потраченное на их использование. "Маски для лица стали частью жизни миллионов, но разве лежать под мокрыми и холодными кусками ткани или бумаги - лучшее, что мы можем сделать для себя в 2018м? Мы взяли лучшее из современных бьюти технологий - то, что часто стоит тысячи долларов - и поместили все это в один девайс UFO, чтобы показать, на что действительно способны современные маски для лица. Результаты откровенно космические" – утверждает CEO FOREO, Пол Перос.

Гаджет используют вместе с UFO-активируемыми тканевыми масками из микрофибры, пропитанными активными ингредиентами. На данный момент доступны два варианта маски. Дневная Make My Day с гиалуроновой кислотой и красными водорослями для глубокого увлажнения. Утреннюю "процедуру" следует начинать с 30-секундной термотерапии и красного LED света для подготовки кожи и открытия пор. Следующие 30 секунд используют T-Sonic пульсации, чтобы ингредиенты маски лучше впитались. И в последние 30 секунд происходит переключение на зеленый LED свет и низкочастотные пульсации, для выравнивания тона и свежести кожи.

В вечерней Call It A Night активными ингредиентами выступают экстракт женьшеня и оливковое масло для питания, восстановления и обновления. Ночной режим UFO начинается с 30 секунд высокочастотных пульсаций T-Sonic, комбинированных с термотерапией и красным LED светом. Затем пульсации T-Sonic переключаются на более низкие частоты, а красный свет и термотерапия отключаются. В данном режиме работа UFO полностью направлена на циркуляцию крови и восстановление эластичности кожи.

Цена на UFO составляет 279 евро, в то время как мини версия гаджета будет стоить 179 евро. Однако, во время предварительной стадии запуска на Kickstarter, гаджет будет доступен с 50% скидкой.