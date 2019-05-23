Фолликулярный гиперкератоз ("гусиная кожа"): причины и коррекция

Термин "фолликулярный гиперкератоз" (далее – ФГ) можно услышать разве что из уст дерматологов. В обычной жизни чаще употребляется словосочетание "гусиная кожа", что проявляется шероховатостью, грубостью, сухостью кожных покровов и появлением характерных мелких узелков/бугорков бежевого, розового или красного оттенков.

Фолликулярный гиперкератоз – дерматит, в основе возникновения которого лежат усиленное утолщение рогового слоя и нарушение процесса отшелушивания ороговевшего слоя эпидермиса. Из-за чрезмерного разрастания (утолщения) рогового слоя, поверхностные чешуйки закупоривают устья волосяных фолликулов и приводят к возникновению асептического воспаления. Отсюда – формирование "роговых пробок" или бугорков, которые являются причиной эстетического дефекта и дискомфорта.

Единственной причины появления фолликулярного гиперкератоза нет. Дерматологи указывают на наследственные факторы, гормональные нарушения и недостаток в организме витаминов А, С, D и витаминов группы B. Но подчеркивают при этом, что, если дефициты и будут восполнены, нет никакой гарантии, что ФГ исчезнет. От гиперкератоза избавиться навсегда невозможно (это хронический дерматоз), но он хорошо поддаётся коррекции косметическими средствами. Главное – дисциплина. Если проблема насущна, одно или два средства в рутине должны присутствовать всегда.

Кислотные пилинги

Для коррекции фолликулярного гиперкератоза используют средства с кислотами для отшелушивания (салициловая, молочная, лимонная, глюконолактон). После пилингов текстура кожи становится ровнее, более мягкой на ощупь. При регулярном использовании характерные бугорки исчезают.

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Средства с кислотами и мочевиной

Мочевина – прекрасный увлажнитель. Выбирая любой продукт для тела, желательно смотреть, чтобы в составе были не только богатые жирными кислотами масла, но и мочевина. Но, что касается мочевины, есть нюанс: при малом проценте (обычно – до 10%) она работает, как увлажнитель. При высоком, от 20% до 50%, мочевина становится кератолитиком (отшелушивающим ингредиентом). Так, например, в креме для тела Ameliorate эксфолиантом выступает молочная кислота, а мочевина – увлажнитель. У аптечных Uriage Kératosane 30 и SVR Xerial 30 в составе 30% мочевины, то есть в этих средствах ингредиент выполняет функцию кератолитика. К слову, у SVR есть Xeriale Extreme с рекордным содержанием мочевины – 50%. Это средство больше подходит для борьбы с мозолями и натоптышами. Его нельзя наносить на неогрубевшие места.

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Средства с ретинолом

Дополнительно в уход за кожей тела с гиперкератозом можно включить средства с ретинолом. Ретинол, в отличие от кислот и мочевины, эпидермис не отшелушивает, потому что "мёртвые" роговые чешуйки на ретинол не реагируют. К ретиноидам чувствительны только живые клетки. Под влиянием ретинола живые клетки (базальные кератиноциты) начинают быстрее делиться и двигаться по направлению к эпидермису, выталкивая расположенные выше клетки. В этом и заключается процесс обновления кожи, который зримо проявляется шелушением. Совершенно безопасно использовать средства с ретинолом в холодное время года, но если вы используете ежедневно (и правильно) санскрин для тела, то ретинол спокойно можно использовать и в летнее время.