С каждым годом в индустрии красоты появляются новые процедуры, средства и гаджеты для омоложения. Одновременно возвращаются “древние” техники, такие как например массаж с инструментом “гуа-ша”, нефритовым роллером и упражнения по гимнастике для лица из 70-х и 80-х. Более того, бьюти-индустрия не отстает и от велнес- и фитнес- индустрий. До недавнего времени физические упражнения и фитнес ассоциировались исключительно с телом, а сейчас все чаще мы можем слышать об упражнениях для лица. Сегодня – это целый спектр процедур. Что из себя представляет фейсфитнес и на самом ли деле он эффективен? Чтобы разобраться, мы поговорили с эстетистом и массажистом, специализирующемся на массаже лица клиники Gorgeous Захидой Асимовной и дерматокосметологом Айгерим Бутабаевой.

Во-первых, что такое фитнес для лица? Здесь нет точного определения, кроме как того, что это упражнения и процедуры для поддержания общего физического здоровья. Фитнес включает в себе целую разновидность техник для поддержания формы. Что касается фейсфитнеса, в эту категорию можно включить такое понятие как йога для лица, фейсбилдинг, скульптурирующий массаж и гимнастику для лица, в основе все эти техники похожи, а названия часто придумываются тренерами того или иного комплекса упражнений. Так, с ростом популярности фитнеса для лица появились и марафоны по фейсфитнесу в домашних условиях и даже отдельные тренажерные залы для этих упражнений, такие как FaceGym, которые уже имеют точки в Нью-Йорке и Лондоне, а цена за одну тренировку начинается от $100.

Что обещает фитнес для лица?

Процесс старения кожи лица аналогичен старению нашего тела - мышцы теряют эластичность и жировая ткань смещается вниз, теряет упругость. Фейсфитнес же обещает помочь придать мышцам лица тонус, разгладить мелкие морщины, убрать отеки и придать лицу более четкий контур.

Но на сегодня существует лишь одно исследование, подтверждающее эффективность упражнений для лица, остальное – непроверенные доказательства. Исследование было опубликовано в 2018 году и проводилось при Северо-Западном Университете США. Оно показало, что ежедневные 30-минутные упражнения для лица в течение восьми недель, и такие же упражнение через день за последующие 10-12 недель дали положительный эффект, позитивные изменения были зафиксированы в щеках и скулах. Сами участницы сообщили о значительном улучшении состояния кожи и лица в целом по 18-20 параметрам. Несмотря на то, что это единственное на данный момент исследование, которое имеет немало упущений (например, фокусной группой стали люди почти одного возраста, все опрошенные были женщинами и сама по себе группа состояла только из 22 участников), остальные, среди которых знаменитости вроде Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл, не перестают утверждать, что упражнения и массажи для лица работают.

В чем секрет? Эксперты, косметологи и тренеры по фитнесу для лица часто говорят что такого рода фитнес – это не просто тренировка мышц, но также и способ расслабления тех мышц, которые находятся в гипертонусе из-за частых и повторяющихся движений. Например, если человек часто хмурится, у него появляются морщины и заломы между бровями, что со временем может придать лицу постоянно хмурый вид. Именно с такими проблемами борется фитнес для лица. При этом, с упражнениями необходимо быть осторожными утверждает дерматокосметолог Айгерим Бутабаева:

“Да, можно накачать мышцы скул и мышцы шеи, которые задействованы в появлении “второго подбородка”, но опять-таки все зависит от правильно подобранных тренировок и их регулярности. Фитнесом для лица нужно заниматься вместе с профессионалами или предварительно хорошо изучив анатомию лица. На лице существуют следующие разновидности мышц – леваторы и депрессоры. Если накачать мышцы, которые опускают лицо (депрессоры), например, те, которые опускают уголки губ – то выглядеть это будет не очень хорошо. Здесь важно быть осторожными, так как мышц мимических очень много. То же самое касается массажей. Я советую тонизировать мышцы, которые поднимают лицо, а те, которые его опускают - расслаблять. О том, какие мышцы задействованы в этих процессах должен знать ваш специалист.”

Если упростить понятие о леваторах и депрессорах, то в целом, достаточно понимать, что когда мы улыбаемся, находимся в позитивном настроении, за экспрессию на лице отвечают леваторы. А при плохом настроении у нас опускается лицо – здесь работают депрессоры.

Массаж, как доступный вид фейсфитнеса

Метод, который задействует минимум усилий от человека – это массаж. Он и является одним из самых популярных видом фитнеса. Но так же как и с массажем тела, с ним можно переусердствовать. Так, наш другой эксперт - эстетист Захида Асимовна - утверждает, что достаточно одного-двух курсов в год для поддержания тонуса мышц на лице. Захида - специалист по скульптурирующему и омолаживающему массажу для лица, который состоит из элементов японской, балийской и итальянской техник. В зависимости от возраста, она советует курс из десяти процедур, но если клиент еще молод и не имеет видимых признаков старения, то пяти-шести процедур будет достаточно. Более того, Захида также отмечает эффективность вакуумного массажа. По ее словам, после курса такого массажа овал лица становится более четким, верхние веки приподнимаются, а цвет и качество кожи улучшается за счёт усиления кровообращения.

“Массажи здорово улучшают кровоснабжение, способствуют лимфодренажу, помогают вывести токсины. Но, чтобы добиться ощутимого результата, этим необходимо заниматься ежедневно. Я советую уделить особое внимание шейно-воротниковой зоне. Если в этой зоне будет все в порядке и в тонусе, то и на лице будет хороший отток. Но я не перестану повторять, что как никак прежде всего главную роль играет общая подготовленность и состояние тела. Здесь без гимнастики не только лица, но и тела не обойтись. Для максимальной эффективности необходимо массировать лицо полчаса в день и я понимаю, что не все это могут себе позволить, в нашем-то ритме жизни”, – добавляет Айгерим.

Также бытует мнение, что для упражнений и массажей есть возрастной лимит, якобы до определенного возраста фитнес для лица имеет эффект, но после – нет.

“Побочных действий от таких занятий нет, можно начинать в любом возрасте, все равно упражнения, массаж будут сгонять отеки и улучшать кровообращение. Но говоря об эффективности против признаков старения, могу сказать, что к сожалению, если у человека уже начался птоз ("провисание" кожи) и до этого он ничего не делал, в этом случае необходимо подключать косметологию. Массаж – отличный способ предупредить преждевременное старение и его признаки, чем раньше начать, тем эффективнее будут старания”, – советует Айгерим Бутабаева. Также, если у человека есть инъекции ботокса, то упражнения и массажи могут негативно повлиять значительно на его эффект и способствовать быстрому рассасыванию инъекций в коже.

В итоге, несмотря на недостаточное количество научных доказательств, можно сказать, что фитнес для лица способен держать лицо в тонусе, но здесь многое зависит от регулярности упражнений и начального состояния кожи. Фейсфитнес требует времени и огромного терпения на ежедневной основе. Многие просто не могут позволить себе тратить столько времени на массажи и упражнения, поэтому в таком бешеном ритме жизни прибегают к инвазивным косметологическим процедурам от признаков старения. Но для тех, кто все же хочет предупредить мимические морщины и поддержать молодость кожи – фитнес для лица станет отличным вариантом.