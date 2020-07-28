Электролиты для кожи и другие тренды в уходовой косметике

На данный момент инновации являются главной составляющей успешного бьюти-бренда. Благодаря этому, мы как потребители имеем возможность постоянно пробовать новинки, многие из которых действительно заслуживают всеобщего внимания. Сегодня расскажем о трех относительно новых трендах уходовой косметики.

Электролиты

Электролиты – это минералы, которые переносят электрический заряд при растворении в жидкости (например, в крови). К ним относятся магний, калий, кальций и натрий. Они естественным образом присутствуют в организме человека и чрезвычайно важны для поддержания водного и кислотно-щелочного балансов, а также здоровья органов. Кроме того, электролиты способствуют продвижению питательных веществ и воды в клетки. Электролитный дисбаланс часто приводит к обезвоживанию, спазмам мышц и судорогам. Во время интенсивной физической нагрузки организм теряет не только воду, но и электролиты, поэтому спортсмены пополняют баланс водой и специальными электролитическими напитками. Но при чем здесь уходовая косметика?

Как утверждают многие бренды, электролиты в составе косметического средства выполняют ту же функцию, что и электролиты в организме – притягивают воду к клеткам и регулируют водный баланс. Помимо этого, электролиты могут стать проводником для других активных веществ, которые вы используете в уходе. Таким образом электролиты помогают глубоко увлажнить, напитать кожу и удержать влагу, что делает их идеальными ингредиентами для обладательниц сухой и обезвоженной кожи. К этому тренду уже присоединились такие бренды, как Paula’s Choice и Drunk Elephant.

Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial Mask Paula's Choice Water Infusing Electrolyte Moisturizer

Патчи с микроиглами

Прошла пора микронидлинга и мезороллеров, а на смену пришли одноразовые пластыри с растворяющимися микроиглами. Такие патчи появились на рынке ещё в прошлом году, но пик популярности пришелся на период карантина, когда все решили поэкспериментировать в уходе за лицом.

Такой интерес к иглам среди бьюти-сообщества вполне обоснован. Верхний слой кожи, хотя он и тонкий, отлично справляется со своей защитной функцией и не позволяет внешним раздражителям проникнуть внутрь. Но когда дело касается активных ингредиентов в средствах, эта функция кожи не выгодна, так как она не дает полезным веществам проникнуть в более глубокие слои кожи. Стальной мезороллер помогает уходовым средствам проникать глубже, но многих пугает само действие – прокалывание кожи. К тому же многоразовость таких приспособлений вызывает беспокойство по поводу стерильности и безопасности этой процедуры.

Но микроиглы на одноразовых патчах сделаны из водорастворимых ингредиентов. Они мягко проникают через роговой слой кожи и медленно растворяются, доставляя активные компоненты. Благодаря тому, что активные вещества "инкапсулированы" в оболочке растворимой иглы, они дольше сохраняют свою эффективность. Сейчас существует множество патчей для разных проблем: для зоны вокруг глаз и носогубной зоны, для стимулирования упругости кожи, для нейтрализации прыщей и для увлажнения. В качестве активных ингредиентов используют салициловую кислоту, гиалуроновую кислоту, экстракт зеленого чая, мадекассосид, коллаген, пептиды и многое другое.

Skyn Dissolving Microneedle Eye Patches Dr. Jart+ Focuspot Blemish Micro Tip Patch

Полиглутаминовая кислота

Некоторые называют этот ингредиент новой гиалуроновой кислотой. Полиглутаминовая кислота – это соединение молекул глутаминовой кислоты, которая сама по себе является аминокислотой. Эта кислота не присутствует в человеческом организме естественно и производится в лабораторных условиях посредством ферментации. Причина её популярности сегодня – это способность удерживать в пять раз больше воды, чем гиалуроновая кислота (при этом, гиалуроновая кислота может удерживать вес воды в тысячу раз превышающий её собственный). Таким образом, она притягивает больше воды к коже и является мощным "хумектантом" (увлажнителем). К тому же полиглутаминовая кислота предотвращает разрушение уже имеющейся в коже гиалуроновой кислоты.

Однако молекула полиглутаминовой кислоты намного больше молекулы гиалуроновой. А, как известно, сейчас производители стремятся использовать вещества с меньшей молекулярной массой для более эффективного проникновения в кожу. Тогда в чем же заключается преимущество этого нового ингредиента?

Производители утверждают: за счет своего размера полиглутаминовая кислота остается на поверхности кожи и "работает" на этом слое. В результате уменьшается видимость пор, небольших морщинок, а кожа приобретает "стеклянный" вид – гладкий и блестящий. Поклонницей этой кислоты и её эффектов стала основательница одноименного бренда Шарлотта Тилбери, которая даже добавила полиглутаминовую кислоту в список ингредиентов её сыворотки Magic Serum. Она восторженно заявляет, что это вещество в разы улучшает вид кожи и упрощает нанесение макияжа. Важно отметить, что полиглутаминовая кислота является не заменой гиалуроновой, а её напарником – лучше всего эти кислоты работают в команде.