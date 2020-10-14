Драйбрашинг, скрабирование и ветбрашинг: в чем польза и как делать?

Драйбрашинг снова в моде, благодаря популярности процедуры среди “звезд” бьюти-индустрии. Рассказываем, почему драйбрашинг стоит включить в свой уход за телом, и разбираемся в отличиях этой процедуры от ветбрашинга и скрабирования.

Что такое драйбрашинг, и как проводится процедура?

Драйбрашинг – массаж тела сухой щеткой. В греческой и японской культурах такой массаж являлся одной из главных бьюти-процедур, а в аюрведической медицине драйбрашинг считается оздоровительной практикой, стимулирующей работу лимфатической системы. Услугу драйбрашинга предоставляют в СПА-салонах, но такой массаж легко повторить и в домашних условиях – понадобятся щетка и пять минут времени до принятия душа.

Как и другие виды массажа, драйбрашинг нужно проводить, следуя определенной технике. Кожа должна быть сухой. Работать щеткой – круговыми движениями, не оказывая чересчур сильного давления. Начиная со стоп и щиколоток, двигайтесь вверх по направлению к сердцу. Массируя по часовой стрелке, задействуйте зону живота, руки – от кистей к плечам. Зону груди советуют не затрагивать, а если кожа шеи и декольте слишком чувствительная (или ворс щетки жесткий), эти зоны тоже массировать не обязательно. После массажа рекомендуется принять душ – смыть отшелушенные клетки эпидермиса. Последний этап драйбрашинга – увлажнение кожи питательным кремом для предотвращения сухости и шелушения.

Что нужно учесть при драйбрашинге?

Выбирайте щетки с натуральным ворсом и деревянной основой, их можно приобрести во многих магазинах косметики и гигиенических средств по доступной цене. Можете не поскупиться на щетку от известных брендов (Kora Organics, Goop, The Body Shop), но на эффективность массажа это не повлияет. Жесткость щетки выбирайте в зависимости от типа кожи (чем она чувствительнее, тем мягче должен быть ворс). Если вы делаете такой массаж впервые, лучше подобрать щетку помягче. Естественно, инструмент нужно держать в чистоте – промывать после каждого использования, чтобы исключить появление высыпаний на коже. Также не рекомендуется использовать эту же щетку для массажа лица.

Косметологи советуют проводить процедуру не чаще 1-2 раз в неделю. При частом и грубом массаже щеткой может возникнуть раздражение кожи. Небольшое покраснение и покалывание во время и после массажа – норма, но жжение и стойкое покраснение свидетельствуют о том, что вы перестарались. При экземе, псориазе, солнечных ожогах, сыпи, воспалении и других повреждениях кожи от драйбрашинга лучше воздержаться.

В чем польза драйбрашинга?

Эффект от драйбрашинга до конца не изучен – исследований на эту тему проводилось мало. Известно, что драйбрашинг способствует отшелушиванию мертвых клеток эпидермиса, улучшает циркуляцию крови и имеет общий расслабляющий эффект. Процедура помогает улучшить питание кожи, снимает отеки и в целом заряжает энергией, кожа на какое-то время станет более мягкой, будет выглядеть гладкой и сияющей. Эксфолиация также предотвращает врастание волос и борется с закупоренными порами. Любители драйбрашинга приписывают этой процедуре и другие полезные свойства – стимулирование работы лимфатической системы, уменьшение проявлений целлюлита и детокс организма. Задача лимфатической системы – продвижение лимфы по всему организму. Если драйбрашинг и оказывает влияние на этот процесс, то небольшое – специальный лимфодренажный массаж намного эффективней. Так же дело обстоит и с целлюлитом – за счет улучшения кровообращения драйбрашинг временно уменьшает видимость целлюлита, однако на жировую ткань он не влияет. Не стоит ожидать и детокс-эффекта. За выведение токсинов отвечают внутренние органы – печень и почки, и массаж щеткой вряд ли этому способствует.

Что такое ветбрашинг и скрабирование, и в чем их польза?

В отличие от драйбрашинга, процедуру ветбрашинга проводят, как видно из названия, мокрой щеткой (чаще – отшелушивающей перчаткой или джутовой мочалкой). Вероятно, ветбрашинг уже присутствует в вашем уходе, ведь фактически это – эксфолиация кожи в душе. Специальной техники и отличительной пользы у этой процедуры нет. Но перебарщивать с такой эксфолиацией тоже не стоит – рискуете пересушить кожу.

Скрабирование также является распространенной ванной процедурой для эксфолиации. Скрабы изготавливают из соли, сахара, кофе и кофейного жмыха, трав, клетчатки, семян и зерен. Наиболее абразивными считаются солевые скрабы, они больше подходят для жирной кожи. Сахар и кофе – менее раздражающие ингредиенты, наиболее мягкую эксфолиацию обеспечивают травы (например, розмарин и лаванда), клетчатка ягод и овсянка. Благодаря тому, что в скрабах присутствует увлажняющий компонент, например растительные масла, кожа при скрабировании сохраняет влагу. Тем не менее и эту процедуру стоит проводить не чаще пары раз в неделю, а затем увлажнять кожу.

Что более эффективно?

Наиболее заметный результат достигается при драйбрашинге – сухая кожа легче эксфолиируется. С другой стороны, сухой массаж может быть слишком грубым для чувствительной и возрастной кожи, поэтому ветбрашинг и скрабирование являются неплохой альтернативой.