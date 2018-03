Чудеса бывают: средства для сияния кожи с витамином С

Витамин С наряду с кислотами, ретиноидами и пептидами входит в "золотой состав" косметических компонентов. Это те игредиенты, которые стопроцентно работают и имеют научную доказательную базу.

Чем хорош витамин C?

– Витамин С – один из самых мощных антиоксидантов. Он нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в коже под воздействием агрессивных условий внешней среды (солнца, стресса, загрязненного воздуха) и замедляет процесс старения. Многие бренды выпускают "активы" с содержанием двух мощных витаминов-антиоксидантов – С и Е. Вместе они работают лучше, усиливают эффект друг друга – пока один останавливает в коже реакцию окисления и становится нестабильным, второй "поддерживает" его;

– Он блокирует выработку меланина, поэтому его назначают для коррекции пигментных пятен и профилактики возникновения новых. Постакне это тоже касается. Кроме этого, витамин С выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица;

– Витамин С стимулирует выработку коллагена, а значит, улучшает состояние зрелой и увядающей кожи и возвращает ей упругость.

Формула витамина С, концентрация и уровень pH

– Эффективность витамина С напрямую зависит от того, в какой формуле он выпущен и в какой концентрации. Самая популярная, результативная, но, к сожалению, раздражающая и нестабильная – L-аскорбиновая кислота/Ascorbic Acid/L-ascorbic. Если pH и концентрация правильная, то витамин работает очень быстро, иногда эффект заметен уже через пару дней применения. Важно учесть то, что эта форма – водорастворимая. Но вода не проходит липидный барьер, поэтому с составе средства дополнительно должны быть масла и силиконы, которые "донесут" витамин в глубокие слои кожи. Более мягкие формы витамина (Ascorbyl Palmitate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate) стабильны и менее агрессивны, но и эффекта придется ждать гораздо дольше;

– Витамин C работает даже в самых низких концентрациях. Нормальным считается порог от 0,3% до 20%, pH – от 2,8 до 3,4. Начинать всегда стоит с низких концентраций, особенно если до этого витамин C не использовался в уходе. Повышать концентрацию можно, но внимательно следить за реакцией кожи;

– Витамин С очень нестабилен, он быстро распадается на воздухе и солнце. Не стоит брать активы с витамином без дозаторов (лучше сыворотки, а не кремы), упаковка должна быть непроницаемой (лучше – темной) для воздуха и солнца.

Использование и противопоказания

– Косметику с витамином C лучше использовать утром, а сверху обязательно наносить солнцезащитный крем. Если у средства высокая концентрация и маслянистая текстура, его лучше оставить для вечерней бьюти-рутины. Витамин C сочетается с ниацинамидом, кислотами и ретиноидами. Вечерняя схема может быть такой: сначала кислоты, потом витамин (кислоты отшелушивают, витамин лучше проникает в кожу). Что касается ретинола, то лучшая схема такая: утром – витамин C, вечером – ретинол.

– Нежелательно использовать в уходе витамин C обладателям чувствительной кожи, людям с аллергией на цитрусовые и атопическим дерматитом.