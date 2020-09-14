Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем

В разделе "Красота" мы часто разбираем темы, которые могут в той или иной степени быть предметом беспокойства - будь то акне, целлюлит или пигментные пятна. Конечно, не для всех они являются существенными проблемами и вызывают неудобства. Но если вас интересуют причины появления купероза, акне, отеков лица, колец Венеры, а также способы их решения, то вашим помощником станет этот гид.