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Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем

Красота | Уход

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем

Текст: Томирис Балтабаева


В разделе "Красота" мы часто разбираем темы, которые могут в той или иной степени быть предметом беспокойства - будь то акне, целлюлит или пигментные пятна. Конечно, не для всех они являются существенными проблемами и вызывают неудобства. Но если вас интересуют причины появления купероза, акне, отеков лица, колец Венеры, а также способы их решения, то вашим помощником станет этот гид. 

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 1)

Про купероз

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 2)

Про отек лица

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 3)

Про акне

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 4)

Про пигментные пятна

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 5)

Про нарушенный липидный барьер

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 6)

Про кольца Венеры

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 7)

Про фолликулярный гиперкератоз

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 8)

Про сухость губ 

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 9)

Про целлюлит и эффективные антицеллюлитные средства 

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 10)

Про жирную кожу головы

Подробный гид: все, что нужно знать об акне, пигментных пятнах, целлюлите, куперозе и прочем (фото 11)

Про запах пота

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