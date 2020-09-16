Что нужно знать о кислотах из группы BHA?

Салициловая кислота - находка для обладателей жирной и проблемной кожи. Расскажем о ее свойствах в этом материале.

Что это?

Бета-гидроксикислоты или BHA – это жирорастворимые кислоты, которые не только отшелушивают мертвые клетки на поверхности кожи, но и растворяют кожное сало в порах, избыток которого часто провоцирует акне. Наиболее известная форма этих кислот - салициловая кислота, которую получают из коры ивы. Также существуют производные и другие формы этой кислоты как бетаин салицилат (сочетающий салициловую кислоту и увлажняющее вещество бетаин) и экстракт коры ивы. Все они выполняют практически одну и ту же функцию, но самой эффективной считается салициловая кислота. Поэтому BHA и салициловая кислота - это взаимозаменяемые термины.

Для чего она нужна?

Салициловая кислота борется с уже существующим акне, предотвращает появление новых воспалений и комедонов, и уменьшает видимость пор. Благодаря противовоспалительным свойствам и способности стимулировать обновление клеток, салициловая кислота также имеет легкий осветляющий и отшелушивающий эффект. Это может быть полезно не только для кожи лица и тела, но и скальпа. Некоторые исследования показали, что салициловая кислота защищает от УФ-излучения и фотостарения, а также устраняет гиперпигментацию. В более высоких концентрациях ее применяют для лечения гиперкератоза и других кожных заболеваний, связанных с уплотнением кожи. Несмотря на ее эффективность в борьбе с акне и умеренные антибактериальные свойства, салициловая кислота не убивает бактерии C. acnes (ранее называвшиеся P. acnes) - самых распространенных акне-вызывающих бактерий. Поэтому для более действенной борьбы с акне, салициловую кислоту сочетают с другими антибактериальными компонентами.



Как её использовать?

Разновидностей средств с BHA огромное множество: от умывальных средств и эксфолиирующих дисков до спреев для тела и шампуней для волос. Они больше всего подходят тем, у кого кожа склонна к жирности и проблемам, а скальп - к образованию перхоти. Салициловая кислота может сушить кожу, поэтому ее лучше совмещать с увлажняющими средствами. В отличии от кислот AHA, использование кислот BHA не вызывает фото-чувствительность (однако, пренебрегать солнцезащитным кремом все же не стоит).