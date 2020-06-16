Что нужно знать о кислотах из группы AHA?

Альфа-гидроксикислоты (АНА) – это самая известная группа ингредиентов в уходе за кожей. И хотя АНА на слуху уже долгое время, этот ингредиент часто вызывает вопросы. Сегодня детально разберем, какие кислоты входят в эту группу, и для чего они нужны.

Что это такое?

Альфа-гидроксикислоты (АНА) – это группа кислот, которые работают на поверхности кожи и отшелушивают мертвые клетки кожи. Однако средства с этими кислотами применяются не просто как эксфолианты, а как противовоспалительные и антивозрастные средства, борющиеся с гиперпигментацией. Не стоит их путать с бета-гидроксикислотами (ВНА), которые действуют в более глубоких слоях кожи.

Какие кислоты входят в эту группу?

Лучше других исследована такая кислота, как гликолевая (glycolic acid), и потому она – самая распространенная. Она имеет маленькую молекулярную массу, проникает глубже и быстрее других кислот ослабляет связующие структуры мертвых клеток кожи. Гликолевая кислота также обладает увлажняющими свойствами. Молочная кислота (lactic acid) похожа на гликолевую по воздействию, но за счет большего размера молекул работает на поверхности кожи медленнее. Более того, форма молочной кислоты присутствует на коже естественным образом и является отличным увлажнителем. Поэтому молочная кислота может быть менее раздражающей и подходит для чувствительной кожи.

Яблочная (malic), винная (tartaric) и лимонная (citric) кислоты встречаются в соответствующих фруктах и редко используются в качестве самостоятельного ингредиента. Помимо отшелушивающих свойств, эти кислоты также имеют увлажняющий и антиоксидантный эффекты, регулируют pH среды в средствах. Нужно учитывать, что лимонная кислота в большой концентрации может быть раздражающей, а винная кислота действует на более поверхностном уровне (из-за большей молекулярной массы) и отшелушивает самый верхний слой кожи. Но самая большая по молекулярному весу кислота из группы АНА – миндальная кислота (mandelic acid). Она не раздражает и подходит для сухой и чувствительной кожи.

Для чего они нужны?

Кислоты АНА являются универсальными ингредиентами, их действие направлено на решение множества проблем. Антивозрастной эффект достигается за счет избавления от верхнего слоя кожи, стимуляции обновления клеток кожи, выработки коллагена и эластина, уплотнения эпидермиса. К тому же уменьшается видимость фотостарения, мелких морщин. Эти же свойства помогают при воспалительном акне и комедонах. А благодаря кератолитическим свойствам (размягчение рогового слоя эпидермиса) средства с кислотами применяются при проблемах кожи, связанных с нарушенной кератинизацией (себорейный кератоз и фолликулярный кератоз), и при гиперпигментации.

Как их использовать?

Эти кислоты можно встретить практически во всех существующих видах средств: в средстве для умывания, тонере, сыворотке, тканевой маске, креме и эксфолиирующих дисках. Но они более действенны в несмываемых средствах. Чаще всего используется комплекс кислот группы АНА, но гликолевая и молочная кислоты могут выступать как единственный эксфолиирующий ингредиент – например, в The Ordinary Lactic Acid 10% + HA 2% и The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Кремы с кислотами, такие как от Neostrata и от SkinCeuticals, больше подходят для чувствительной и не привыкшей к активным ингредиентам кожи. А если вы более опытный пользователь, то можно попробовать тонеры, эксфолиант от Paula's Choice и отшелушивающие диски от Neogen. По результатам некоторых исследований было рекомендовано использовать AHA-косметику со средствами, содержащими ретинол – такое сочетание способствует лучшему проникновению ингредиентов. Но к этому нужно подходить с осторожностью, так как можно вызвать раздражение. Вместо этого лучше чередовать средства с AHA и ретинолом. При применении кислот обязательно используйте солнцезащитный крем.