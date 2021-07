Что брать с собой в отпуск? 12 уходовых средств в удобной упаковке

Сезон отпусков продолжается. Неважно, предстоит вам долгий перелет и каникулы за границей или поездка за город на выходные – сбор вещей часто вводит в ступор. Особенно сложно с уходовой косметикой. Мы подобрали 12 необычных средств, которые облегчат сбор косметички и уход во время отдыха. Они упакованы в одноразовые саше, содержат минимум жидкости (удобно, если вы берете косметичку в ручную кладь) и выполняют сразу несколько функций.

В недолгую поездку возьмите с собой Travel Set от Patchology с двумя масками для лица, патчами для глаз и губ. Более обстоятельный уход обеспечивает сет “8 в 1” от I'm SORRY For MY SKIN. Гидрофильное масло, гель для умывания, гель для душа, шампунь, тонер, эмульсия, маска и крем для лица и тела – все это в небольшой плоской упаковке, как от тканевой маски.

Вместо сетов также можно взять средства в продуманной таре и с универсальным назначением. Например, для очищения кожи: капсулы с гидрофильным маслом от Eve Lom, пропитанные средством для снятия макияжа диски и палочки от MEDIHEAL, салфетки для умывания и пилинга от NUFACE, твердый очищающий стик от NEOGEN. Для увлажнения кожи попробуйте диски, пропитанные тонером или эссенцией от PURITO, PEACH & LILY или RE:P.

Жидкий шампунь и кондиционер можно заменить твердыми. Мы уже разбирали твердые шампуни здесь, а в эту подборку также включили новый твердый шампунь от L'Occitane и твердый кондиционер от Ethique.