Чем еще можно осветлить пигментацию? О транексамовой кислоте и ее свойствах

Мы уже рассказывали про ниацинамид, альфа-арбутин и азелаиновую кислоту, про их способность бороться с гиперпигментацией. Сегодня разберем ещё один относительно новый осветляющий ингредиент, который пока не завоевал масс-маркет.

Что это?

Транексамовая кислота – это лекарственное средство, используемое для предотвращения кровотечения. В последнее время её применяют и в дерматологии, для лечения гиперпигментации, особенно мелазмы. Так же как и кислоты группы AHA и BHA, транексамовая кислота имеет свойство осветлять, однако к их группе она не относится и не выполняет отшелушивающую функцию.

Для чего она нужна?

Её основное свойство – осветление гиперпигментации (постакне, возрастных пятен, мелазмы). Вдобавок транексамовая кислота в целом осветляет кожу, снимает красноту и уменьшает степень подверженности УФ-излучению (однако её использование не исключает из ухода солнцезащитное средство). Она также является отличным дополнением к косметологическим терапиям, таким как лазерные и IPL. Это вещество принимают внутрь (наиболее эффективно для мелазмы) и наносят локально, однако вопрос эффективности последнего метода применения ещё не до конца изучен.

Как она работает?

Подробнее о формировании пигментации вы можете узнать здесь. Транексамовая кислота препятствует деятельности клеток меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин, и уменьшает воспалительные процессы, вызванные УФ-излучением, стимулирующие производство пигмента на коже. Это способствует устранению избытка меланина в коже. Она также может уменьшить видимость кровеносных сосудов в поврежденной коже, таким образом снижая покраснения. Транексамовая кислота в концентрации 3-5% так же эффективна в борьбе с мелазмой, как и гидрохинон (в концентрации 2-4%). При этом гидрохинон имеет побочные эффекты (раздражение и формирование рубцов), тогда как транексамовая кислота таковых не имеет.

Как её использовать?

В отличие от других кислот, транексамовая кислота подходит для любого типа кожи и совместима с другими активными ингредиентами. Но дерматологи советуют использовать её с осторожностью обладателям очень чувствительной кожи, а также если в вашем уходе присутствуют средства с высокими концентрациями других кислот. Транексамовая кислота в основном присутствует в премиальных средствах, например от SkinCeuticals, SkinMedica и Clé de Peau Beauté. Сыворотки от этих брендов направлены на корректировку пигментации. В составе средств более бюджетных брендов также можно найти этот ингредиент – например, у The Inkey List и Peter Thomas Roth. А у Shiseido есть версия их известного солнцезащитного крема Anessa с осветляющим эффектом, который достигается за счет присутствия транексамовой кислоты в составе.