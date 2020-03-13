В арсенале любого энтузиаста уходовой косметики сегодня можно найти пару средств с кислотами. Таких кислот существует несколько видов, но именно Beta Hydroxy Acid (BHA) проникает в кожу глубже других кислот и имеет свойство растворять кожное сало в порах. Один из самых популярных средств с BHA - эксфолиант от Paula's Choice. Наш бьюти-редактор Томирис Балтабаева протестировала два варианта эскфолианта с BHA кислотами от COSRX и от Paula's Choice. Она тестировала каждое средство в течение трех недель и сравнила их действие.

2% BHA Liquid Exfoliant от Paula's Choice

Это бестселлер бренда. Действующий ингредиент этого средства - салициловая кислота в максимальной концентрации, разрешенной для домашнего пилинга. Производитель обещает исчезновение закупоренных пор и сужение больших пор, разглаживание морщин и ровный тон кожи. Создатели рекомендуют использовать это средство дважды в день и наносить его с помощью ватного диска, не смывая. Это средство упаковано в чёрную матовую бутылку без дозатора. Текстура очень водянистая, как обычный тонер, а запах достаточно резкий и немного химический.

Об активных веществах

Косметолог клиники эстетической медицины Gorgeous Айгерим Бутабаева помогла нам разобрать основные компоненты средства: "Салициловая кислота является кератолитиком, то есть, она разрушает связи между клетками эпидермиса. Это очень важно, когда имеется гиперкератоз - нарастание эпидермиса, которое наблюдается при жирной коже, когда сальные железы продуцируют много сала и склеивают чешуйки кожи. Такая кислота также подойдет коже, склонной к акне и высыпаниям. Средство содержит экстракт зеленого чая, что хорошо успокаивает кожу".

COSRX BHA Blackhead Power Liquid Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid

Собственный опыт

Моя кожа - комбинированная, с редкими высыпаниями, но с чёрными точками и закупоренными порами в Т-зоне. Несмотря на то, что кожа достаточно чувствительная, я ранее пользовалась кислотами, поэтому я не опасалась обычного первичного раздражения от пилинга. Во время тестирования средства я исключила из своего режима другие активные вещества и оставила только базу - двухступенчатое очищение, тонер и увлажняющий крем, а с утра обязательно использовала солнцезащитный крем. Вместо использования 2% BHA Liquid Exfoliant дважды в день, как указано в инструкции, я начала с ежедневного применения только по вечерам, после умывания и тонизирования. Расход средства весьма экономичен - достаточно двух-трех капель на ватном диске для всего лица. Первое ощущение - неприятная липкость, которая ушла после нанесения крема. В следующие разы такое ощущение отсутствовало. После недели ежедневного использования кожа стала заметно ровнее, но существенного сужения пор не было заметно. Также появилась сухость и шелушение после вечернего умывания, которые уходили после нанесения самого эксфолианта и увлажняющего крема. Ещё через неделю был виден более наглядный результат - закрытые комедоны практически ушли, а поры в Т-зоне выглядели менее закупоренными.

BHA Blackhead Power Liquid от COSRX

Это средство основано на бетаине салицилате - альтернативе салициловой кислоты. Так же как и Paula's Choice, корейский производитель обещает очищение закупоренных пор и сияющую кожу, а также утверждает, что длительное использование помогает предотвратить акне и черные точки. В инструкции по применению указано, что использование средства стоит начать с одного раза в неделю, и затем увеличить частоту использования до нескольких раз в неделю. Наносить его стоит также с помощью ватного диска не смывая. BHA Blackhead Power Liquid упаковано в прозрачную бутылку с матовым стеклом и помпой. Текстура этого средства немного гуще, чем у Paula's Choice, но такая же текучая, а при нанесении быстро впитывается, оставляя ощущение увлажненности. Запах у средства легкий и ненавязчивый, который практически сразу улетучивается.

COSRX BHA Blackhead Power Liquid Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid

Об активных веществах

"Это средство не содержит агрессивных ингредиентов, и сочетает в себе отшелушивающую салициловую кислоту c увлажняющим веществом бетаином. BHA Blackhead Power Liquid отлично подойдет для жирной обезвоженной кожи, а чаще всего кожа с акне такой становится при агрессивном уходе. Но, поскольку действие бетаина салицилата при акне не изучено до конца, сложно определить эффективность этого косметического средства при проблемной коже" - комментирует Айгерим Бутабаева. Корейские бренды часто используют бетаин салицилат, получаемый из сахарной свеклы, вместо салициловой кислоты, так как в Корее она запрещена для использования в домашних средствах. Для того чтобы добиться того же эффекта, что и салициловая кислота, бетаин салицилат нужен в большей концентрации (более 4%). Именно такую концентрацию имеет средство от COSRX. Но более высокая концентрация активного вещества в этом эксфолианте не означает, что он сильнее отшелушивает. В состав средства от COSRX также входит вода ивовой коры, которая может быть преобразована в салициловую кислоту при определенных кислотных условиях. Сочетание салициловой кислоты с водой ивовой коры описывают на веб-сайте корейского бренда как максимально отшелушивающее, но не раздражающее. Эта вода также имеет успокаивающие свойства, как и пантенол и содиум гиалуронат, имеющиеся в составе. Еще один из примечательных ингредиентов - ниацинамид, известный своими свойствами сужать поры и выравнивать тон лица.

Собственный опыт

Между использованием средств Paula’s Choice и COSRX был перерыв в неделю, за которую черные точки уже успели появиться вновь. В этот период я также пару раз использовала сплэш маску с AHA кислотами, чтобы избавиться от остаточного шелушения. Я начала вводить средство BHA Blackhead Power Liquid в свой уход постепенно, как советовал сам бренд, и использовала его три раза в неделю вечером. Однако, особого эффекта не было заметно. Поэтому я перешла на ежедневное применение, что привело к ощутимому результату - на утро кожа выглядела, не преувеличивая, сияющей, а поры значительно сузились. Также во время использования казалось, будто те редкие подкожные воспаления, которые появляются в определенные дни месяца, не превращались в болезненные прыщи, а потихоньку уменьшались. Под конец периода ежедневного использования, я заметила незначительное шелушение. При нанесении средства с помощью ватного диска, создавалось ощущение, что расход получается высоким, из-за того большая часть впитывалась в диск. Поэтому я перешла на нанесение ладонями.

Вывод

В целом, оба средства соответствуют своим обещаниям - продолжительное использование действительно выравнивает тон кожи, сужает поры и уменьшает выделение кожного сала. Эксфолиант от Paula’s Choice оказался более абразивным, и подходящим для более жирной кожи. Косметолог Айгерим Бутабаева не рекомендует использовать это средство каждый день, за исключением кожи с акнеподобными высыпаниями. "И даже в этом случае, его нужно обязательно использовать в сочетании с успокаивающими средствами, потому что чаще всего жирная кожа пересушивается под воздействием кислот. И поэтому, из-за этого средства кожа может стать склонной к покраснениям, раздраженной и чувствительной", - добавила Айгерим. 2% BHA Liquid Exfoliant от Paula's Choice может служить как еженедельный поддерживающий пилинг для нормальной кожи, но скорее всего не подойдет чувствительной и сухой коже.

А средство от COSRX давало более мягкое, но не менее эффективное отшелушивание и для моей комбинированной кожи подходило даже для ежедневного использования. Возможно, входящие в состав бетаин и другие успокаивающие вещества обеспечивают более щадящий пилинг. Значительным бонусом стали приятная текстура и ненавязчивый запах. Для моей кожи однозначно больше подошел пилинг от COSRX, которым я планирую продолжить пользоваться. А для того, чтобы исключить шелушение, думаю стоит добавить в уход дополнительное увлажнение после использования кислоты - тонер, сыворотку или эссенцию с увлажняющими ингредиентами. Однако, так как реакция каждого человека индивидуальна, оба средства могут равносильно подойти вам, или же вызвать неожиданную реакцию.