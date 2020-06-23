В последние несколько лет любители косметики интересуются не только эффективностью уходовых средств, но и организацией своего домашнего бьюти-пространства. Таким образом и появились тренд на холодильники для уходовых средств и хэштег ‘shelfie’. Но действительно ли важно то, как вы храните уходовую косметику? Должна ли она находиться в холоде, и оправдана ли такая покупка, как специальный холодильник?

Общие правила хранения

Общие правила хранения всех средств существуют. Например, лучше всего держать средства в прохладном, сухом месте, куда не попадают солнечные лучи. Поэтому хранить ваши кремы, сыворотки и ампулы у окна или в ванной комнате – не самая лучшая идея. Солнечные лучи нагревают средства и деактивируют ингредиенты, а повышенная влажность способствует размножению грибков и бактерий, особенно в неплотно закрывающихся флаконах, и может изменить текстуру рассыпчатых средств, таких как энзимные эксфолианты.

Что стоит хранить в холодильнике?

Средства с самыми распространенными ингредиентами в уходе – витамином С и ретинолом – советуют хранить в холоде для продления срока годности. Средство с витамином С может окислиться и испортиться под воздействием воздуха, света и высоких температур. По тем же причинам иногда хранят в холодильнике средства с пробиотиками, кислотами, бензоилом пероксидом и ампулы с высококонцентрированным активным веществом. Такие же рекомендации дают относительно средств с натуральными компонентами, так как в них обычно отсутствуют консерванты (или же имеются, но в небольшом количестве). Однако, если производитель не дает уточнений по поводу специфичных условий хранения, то, скорее всего, вашего туалетного столика, удаленного от солнечных лучей, будет достаточно.

Средства, такие как тонеры, патчи для кожи вокруг глаз, увлажняющие мисты, тканевые маски и гели с алоэ вера также можно отложить в холодильник. Но здесь холод не сыграет предохранительной роли, а, скорее, обеспечит охлаждающий и освежающий эффект при нанесении средства, что особенно актуально летом. Хотя с эстетической точки зрения специальный холодильник выглядит эффектно, в нём нет особой необходимости, если вы решили хранить некоторые средства в холоде. Для этого вполне подойдет отсек для лекарств на дверце обычного холодильника, впрочем, убедитесь, что ваши средства плотно закрываются.

Что хранить при комнатной температуре?

Все ваши остальные средства для ухода можно хранить при обычных условиях, если на упаковке не указано иное. Большинство брендов тщательно тестирует свою продукцию на стабильность и формулирует средства так, чтобы они оставались действенными при хранении в условиях комнатной температуры. Такие средства, как масла, солнцезащитные кремы, глиняные маски и средства на основе силикона, могут даже помутнеть и потерять свою текстуру в условиях холода (так же как и при высоких температурах), поэтому их лучше хранить при комнатной температуре.