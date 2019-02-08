A-beauty: чем хороши австралийские бьюти-бренды?

Поскольку корейская косметика (K-beauty) лидирует на бьюти-рынке уже несколько лет, трудно представить, чтобы какой-либо другой континент потряс рынок аналогичным образом. Но по словам старшего бьюти-редактора тренд-агентства WGSN Терезы Йи, основное внимание в 2019 году будет приковано к австралийской косметике, или A-beauty, как её сокращенно называют. "Австралийские бренды, такие как Aesop, Sand & Sky, Frank Body, Dr Roebuck's и Grown Alchemist, становятся всё более популярными в Великобритании, и мы ожидаем, что эта тенденция будет только распространяться. Бренды из Австралии привлекательны благодаря натуральным ингредиентам, входящим в состав средств, упрощенным форматам продуктов и устойчивому производству", – комментирует Тереза.

Австралийские бренды популярны не только благодаря органическому составу. Хорошо у них получаются эфирные масла, растительная косметика и передовая профессиональная космецевтика. О Lucas Papaw, Aesop, Becca, Kora Organics, Alpha-H, Skin Doctors и Kevin Murphy знают практически все. Ожидая "бума" на A-beauty, рассказываем ещё о нескольких достойных брендах из солнечной страны.

Grown Alchemist – один из самых известных австралийских брендов с акцентом на anti-age. Главные активы у бренда – органические антиоксиданты и растительные пептиды. Что обязательно стоит попробовать из предлагаемого брендом, кроме антивозрастных продуктов: крем для рук, бальзам для губ, тритмент против воспалений для точечного нанесения, балансирующий тоник с розой и ромашкой (конечно, без спирта), восстанавливающий крем для лица.

Всем, кто ищет хорошие базовые средства (типа увлажняющих) за разумную цену, стоит присмотреться к Sukin. Абсолютно "чистые" составы – для тех, для кого это критично, – т.е. никаких SLS, парабенов, отдушек, минерального масла и прочего. У всех средств приятная "взбитая" текстура, они быстро впитываются и хорошо увлажняют, при этом не перегружая кожу. Недавно Sukin запустили дополнительную линию для проблемной кожи – Blemish Control. В неё вошли мягкий гель для очищения, тоник, крем и гель для лица для борьбы с несовершенствами. Из активных ингредиентов в продуктах – салициловая кислота, растительные экстракты (айвы, граната, зеленого чая, моринги) и эфирные масла.

Ultraceuticals – профессиональная космецевтика, на которой работают врачи-косметологи в салонах. Как и у других профессиональных брендов косметики, у Ultraceuticals в средства для домашнего ухода включены только самые активные ингредиенты, с доказанной эффективностью, в высоких концентрациях. В ассортименте бренда: средства с кислотами, антиоксидантами, ретинолом, а также одни из лучших увлажняющих, восстанавливающих и солнцезащитных средств.

Jurlique

Органическую марку Jurlique создала семейная пара из Германии, они в 80-х годах переехали в "самое чистое место на земле", т.е. в Австралию. Он – биохимик, его – жена ботаник, – отсюда и косметика, состоящая практически полностью из натуральных растительных ингредиентов. У Jurlique не стоит искать супер активных средств, решающих серьезные проблемы с кожей, но "база" у них хорошая. Рекомендуем обязательно обратить внимание на балансирующий мист на основе розовой воды, очищающее и балансирующее масла, маску для глубокого увлажнения для сухой и обезвоженной кожи.

Во главе A'kin (и главный разработчик косметики) – ботаник Уилл Эванс. Что в первую очередь стоит пробовать у бренда: во-первых, гели для душа, которые особенно подойдут тем, кому стандартные гели сильно сушат кожу. У A'kin они хотя и хорошо пенятся, но здорово смягчают кожу. Одним из популярных продуктов у бренда является натуральное масло шиповника, оно довольно плотное, поэтому полюбится, скорее, обладателям сухой кожи, нежели комбинированной и жирной. Кроме этого внимания заслуживают дневной крем с антиоксидантами, экспресс-очищающая маска для лица и тоники.

Нутрициолог, натуропат и создательница бренда Edible Beauty Анна Мициос в шутку говорит, что её средства даже можно пробовать на вкус – настолько они чисты и безопасны. Мы же советуем использовать косметику исключительно по её назначению. При встрече с баночками Edible Beauty рекомендуем не задумываясь брать скраб для лица Desert Lime Face Polish, очищающее молочко и масло для лица, придающее красивое сияние.

O&M, что означает "оригинальный и минеральный" – органический бренд косметики по уходу за волосами. Все продукты – от шампуней и кондиционеров до стайлинговых средств – разработаны специально для окрашенных и обесцвеченных волос, а также предназначены для защиты от выцветания благодаря специальной защите от ультрафиолета в составе. Очень актуально, если учитывать солнечную активность в Австралии. В составах нет агрессивных химических веществ, в том числе парабенов, фталатов, триклозана. Их заменили натуральными веществами, добытыми из различных географических мест солнечного континента.

Относительно новый и интересный бренд. Основатель – доктор Робак – разрабатывает способы безопасного и эффективного ухода за кожей. Формулы средств составлены из активных ингредиентов, ориентированы на результат, но вдохновлены природой. Полностью органическими средства от Dr Roebuck's назвать нельзя, но присмотреться к ним всё же стоит. Знакомство лучше начать с бестселлеров марки – отшелушивающей маски с AHA-кислотами и "бодрящей" коллагеновой сыворотки.

Sand & Sky стали жутко популярными только благодаря одному продукту – очищающей маске из розовой глины, которая была распродана в 2017 году за 7 недель. На маску куча отзывов в интернете, негативных при этом очень мало. Маска обладает хорошими очищающими свойствами, выраженным освежающим эффектом, сужает поры, регулирует работу сальных желез и делает цвет лица более ровным. Сейчас у бренда есть уже три продукта, тоже на основе розовой глины, но маска по-прежнему остается самым популярным средством.

MV Organics изначально создавался для людей, страдающих экземой, дерматитом и розацеа. Следовательно, все средства можно без боязни использовать всем обладателям чувствительной кожи. В составах средств нет агрессивных компонентов, отсутствуют и те, что могут вызвать аллергическую реакцию. Но и особо "лечебных" баночек у них искать не стоит: бренд выпускает простые "физиологические" средства, питательные, которые станут хорошим дополнением к препаратам в лечении дерматозов.

Единственный бренд в подборке с акцентом на загар. Ассортимент бренда полностью веганский. На данный момент они выпускают большую коллекцию масел для загара (да, австралийцы любят загар), солнцезащитные средства, продукты для усиления загара и успокаивающие – после загара.