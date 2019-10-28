Уход \"против загрязнения\": брать или нет?

Уход "против загрязнения" - один из самых быстрорастущих трендов в бьюти индустрии, и сегодня у любой известной косметической марки есть своя линейка "anti-pollution". На самом ли деле крема и сыворотки с пометкой "anti-pollution" способны сберечь нашу кожу от плохой экологии? Попробуем ответить на этот вопрос.

В чем заключается риск плохой экологии для кожи?

Рассмотрим риски на примере поллютантов PM 2.5, которые состоят как из твердых и жидких микрочастиц типа смолы, металлов и сажи. Размер этих частиц в несколько раз меньше человеческих пор, поэтому PM 2.5 могут без особого труда не просто осесть на коже, но и проникнуть вглубь эпидермиса. Присутствие РМ 2.5 не только физически загрязняет кожу, но и способствует активному развитию свободных радикалов, тех самых молекул, которые приводят к окислительному стрессу в клетках кожи. А окисление клеток в свою очередь приводит к преждевременному старению, потере эластичности кожи и пигментации. Вдобавок, загрязнения могут усугубить состояние проблемной кожи и поспособствовать частым воспалениям. Несмотря на свои защитные механизмы, в городских условиях кожа может не успевать бороться с загрязненным воздухов, поэтому правильный и своевременный уход так важен, но отдельную "anti-pollution" косметику стоит оценивать только в качестве вспомогательного ухода. Гораздо важнее здесь правильная бьюти рутина.

Какие средства "против загрязнения" все-таки стоит брать?

Скорее всего в вашем уходе уже есть средства, которые защищают вас от плохой экологии - например, гели или бальзамы для глубокого очищение, тонеры, сыворотки с антиоксидантами и солнцезащитный крем. Но если это не так, косметологи настоятельно рекомендуют приобрести средства воздействующие на глубокие слои кожи и послужат еще одним барьером между кожей и неблагоприятной окружающей средой.

Пока что не существует шкалы по которой можно оценить эффективность "anti-pollution" средств, как например с солнцезащитными кремами, но в любом средстве, обещающем защиту, вы должны найти антиоксиданты, например, витамин С или Е. Антиоксиданты способны остановить процессы окисления. Средства "против загрязнения" должны также увлажнять кожу и помогать ей сохранять внутреннюю влагу. Отдельное средство с пометкой "anti-pollution" далеко не must-have в косметичке даже самого заядлого бьюти-гуру, но если у вас нет средств с антиоксидантами или вы еще не подобрали себе подходящий уход, "anti-pollution" средство поможет вам усилить защиту против воздействий плохого воздуха и сработает в качестве дополнительного барьера. Именно в таком случае средства "против загрязнения" нужно покупать. Такую косметику можно найти как и в форме сыворотки, так и в форме спрея для легкого использования в течение дня.