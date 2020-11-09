8 сухих шампуней, которые продлят свежесть укладки

Сухой шампунь выручает, когда нет времени на полноценное мытье волос. Наиболее популярный бренд сухих шампуней – Batiste, его продукцию теперь можно купить в любом супермаркете. Но этим рынок сухих шампуней не ограничивается. Мы собрали для вас 8 средств, которые стоит попробовать.

Вопреки ожиданиям, связанным с названием, сухой шампунь не очищает волосы, а лишь придает им чистый вид и продлевает свежесть укладки. В состав сухого шампуня обычно входят крахмал и спирт, которые впитывают скопившееся кожное сало. Нужно помнить, что это средство – решение "на скорую руку", а не замена обычному мытью волос. Частое использование сухого шампуня грозит закупориванием пор кожи головы, а также скоплением себума и остатков средства на скальпе. Ищите в составе мицеллярную воду, уголь, глину или гамамелис – это наименее "закупоривающие" действующие компоненты. Мицеллярная вода используется в средстве-освежителе от Aveda, уголь – в сухом шампуне от Briogeo, а глина – в сухом шампуне от Acure. Помимо абсорбирующих ингредиентов, в состав средства от Klorane входит экстракт крапивы, который нормализует работу сальных желез. Если вашим волосам также необходим объем, попробуйте сухие шампуни от Keune, Bumble and bumble и Davines – они предназначены для стайлинга.