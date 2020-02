8 неочевидных бьюти-брендов со всего мира

Каждый бьютиголик считает своим долгом во время путешествий познакомиться с местной косметикой. Но с появлением международной доставки сделать это стало проще вдвойне. В любом случае необычные, редкие марки и их средства – всегда находка. Знакомим вас с неочевидными брендами по уходу за кожей со всего мира, чьи средства можно попробовать в очередной поездке.

January Labs – это калифорнийский бренд уходовой косметики. Его политика – создание средств с минимальным, но эффективным составом, которые восстанавливают и защищают кожный барьер. Основательница бренда Джаньюари после долгих лет работы в бьюти-индустрии решила создать линейку по уходу за кожей с простым для понимания составом. Поэтому в арсенале January Labs всего 9 средств, а состав каждого досконально разобран и представлен на веб-сайте бренда. Их последняя новинка – Triple Active Reclaiming Serum, совмещающая ретинол, ниацинамид и витамин С. Как говорит создатель, средство подходит даже для чувствительной кожи.

Vintner's Daughter – американский бренд, имеющий всего 2 средства: Active Treatment Essence и Active Botanical Serum. Разработка каждого из средств заняла годы поиска и подбора ингредиентов. Например, для получения одной бутылочки средства требуется 5 недель. Основательница бренда Эйприл работала на семейной винодельне и переняла подход – фокус на методике, высоком качестве и локальных ингредиентах. Сыворотка содержит 22 активных ингредиента и более 30 эссенций. Эйприл утверждает, что эти коктейли активных веществ подойдут для любого типа кожи, а результат можно будет увидеть практически после первого использования.

В последнее время сообщество бьютиголиков стало чаще обращать внимание на здоровье желудка и кишечника, его влияние на состояние кожи. Aura Inner Beauty также полагают, что красота идет изнутри. Создательница бренда верит в то, что никакие средства локального применения не смогут помочь, если система ЖКТ не в порядке. Этот канадский бренд производит готовые для приема внутрь смеси пробиотиков, адаптогенов и антиоксидантов – в порошковой форме, а также морской коллаген – в жидкой форме. Они заменяют любые другие пищевые добавки и восстанавливают работу ЖКТ. Конечно, как и с другими пищевыми добавками, стоит проконсультироваться с врачом перед применением.

Dewy and Bae – австралийский бренд, создавший первую сыворотку с хлорофиллом. По мнению бренда, практически все проблемы кожи появляются из-за поврежденного липидного барьера, нарушенного уровня pH и неправильного использования активных ингредиентов. Единственное средство бренда – гибрид масла и сыворотки – направлено именно на решение этих проблем. В составе имеется хлорофилл, полученный из ростков люцерны, он придает сыворотке характерный ярко-зеленый цвет.

Основательница новозеландского бренда Antipodes Элизабет проработала восемь лет в компании медицинских технологий перед тем, как решила запустить свой собственный бренд косметики. Она считает, что самое главное в бьюти-брендах – это инновация. Именно поэтому на создание косметики уходят месяцы подготовки, и в производстве используются новые технологии. Например, их средства имеют в составе запатентованный антиоксидант Vinanza® Grape, который можно извлечь только из винограда совиньон блан из региона Мальборо. Также бренд уделяет внимание средствам против старения и использует экстракт Vinanza в сочетании с другими ингредиентами, такими как экстракт семян киви и чиа, мёд манука. Также у них имеются линейки "чистой" декоративной косметики – тональная основа и помады.

Британский бренд Aurelia Probiotic Skincare, в его основе – технологии с применением пробиотиков, без использования живых бактерий. Средства содержат в составе неживые пробиотики из бифидобактерий и молочные пептиды. Создатели бренда обещают, что их технологии помогут коже бороться с внешними стрессорами, простимулируют клетки, производящие коллаген, гиалуроновую кислоту, восстановят и защитят кожу изнутри. Aurelia имеют линии по уходу за лицом, телом, а также по уходу за кожей самых маленьких – под названием Little Aurelia.

Ilcsi – это венгерский бренд, основанный ещё в 1958 году и до сих пор следующий традициям основателей. Эта марка – один из первопроходцев в производстве натуральной косметики, сделанной на основе трав, фруктов и овощей, а не экстрактов. У них имеется обширный выбор средств с витаминами, антиоксидантами и маслами, направленных на решение определенных проблем, таких как старение, пигментация, чувствительность и акне. У них также имеется мужская линия по уходу, включающая 18 средств.

Французский бренд Seventy One Percent полностью посвящен защите от солнца. Бренд был создан двумя парнями-серфингистами, которые долгое время не могли найти подходящие средства для ухода за кожей при долгом пребывании на солнце и под водой. Seventy one percent обязуется защитить кожу от природных элементов без нанесения вреда планете. Название бренда родилось случайным образом – планета и человек состоят на 70% из воды, а 1% от прибыли бренда идет на благотворительность в Vision du Monde (французская благотворительная организация по защите и развитию детей). Солнцезащитные кремы чаще всего могут быть вредными для морской живности и кораллов из-за определенных веществ, но такие вещества Seventy one percent не использует. Вместо них в средствах используются органические ингредиенты и минеральные фильтры. Продукты доступны в форме крема, стика и спрея.