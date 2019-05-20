8 комфортных санскринов на лето

Солнцезащитный крем – пожалуй, самое доступное и работающее anti-age средство, потому что солнце – главная причина фотостарения кожи. Дерматологи акцентируют, что ни один из типов старения (хроностарение, менопаузальное, гликостарение, фотостарение) в такой короткий срок заметно не повреждает кожу, как фотостарение. Коварство солнца ещё и в том, что воздействие ультрафиолета может сказаться на состоянии кожи не сразу, а по прошествии нескольких лет и даже десятилетий. Если до 20-25 лет человек не пользовался санскрином, а потом начал, нет никакой гарантии, что избежать фотостарения получится. Например, пигментация может проявиться значительно позже.

Санскрины нужны всем, без исключения, летом и зимой. О том, как они работают, какие виды солнцезащитных средств существуют, как их наносить и обновлять, мы уже рассказывали. Но бьюти-рынок не стоит на месте, каждый год появляются новые средства, и найти среди них самое комфортное, безопасное и не раздражающее – довольно сложно. Облегчаем выбор и показываем хорошие санскрины, которые прошли тест на прочность.

Поклонникам минеральных (физических) санскринов и тем, у кого на химические фильтры случается аллергическая реакция, наверняка, идеально подойдет Murad City Skin Age Defense. Это один из немногих санскринов на физических фильтрах, который совсем не выбеливает кожу, не лежит маской на лице, добавляет немного правильного блеска коже, не матирует и выглядит совершенно естественно. Первый санскрин бренда REN тоже на физических фильтрах (SPF30 – отличный офисный вариант), содержит в составе оксид цинка и лишён силиконов. Немного выбеливает кожу, но ощущается очень комфортно. Среди матирующих солнцезащитных средств хорошо себя зарекомендовало средство американского бренда NeoStrata. В его составе – не только минеральные фильтры (диоксид титана и оксид цинка), но и ухаживающие ингредиенты: витамин Е, лактобионовая кислота и глюконолактон.

Дерматологи сходятся во мнении, что лучший образец санскрина – тот, в котором содержатся минеральные и химические фильтры. Идеален в этом отношении крем на водной основе SunKiller. В составе: физические фильтры (диоксид титана), химические (октиноксат, Univul A plus), а также три вида гиалуроновой кислоты и три антиоксиданта. Всем, кому больше по душе средства на химических фильтрах, точно стоит попробовать отличный санскрин от профессионального бренда Ultraceuticals. Он подходит всем типам кожи, даже чувствительной. В составе: солнцезащитные фильтры (октиноксат, авобензон, октокрилен, Tinosorb S, инсулизол), витамин Е, ниацинамид, масло ши и диоксид кремния, который поглощает себум, делая кожу матовой.