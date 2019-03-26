7 скрабов для эффективного очищения кожи головы

Для многих сама возможность использования скрабов и пилингов для кожи головы в уходе за волосами остается большой загадкой. Зачем его действительно изобрели и используют в домашнем и профессиональном уходе?

Кожа головы, как лица и тела, нуждается в глубоком очищении. Атмосферные загрязнения, бессульфатные шампуни, которые не обеспечивают 100% очищения, скопление избытков себума, применение в уходе стайлинговых средств, омертвевшие клетки, скапливающиеся на поверхности кожи головы – всё это приводит к тому, что поры кожи головы забиваются, процесс естественной эксфолиации затрудняется, нарушаются питание кожи и рост волос.

Эту проблему устраняют скрабы для кожи головы и пилинги на основе фруктовых кислот. Они очищают поверхность кожи головы от загрязнений, помогают более эффективно отшелушивать отмершие частицы, устраняют себорею, зуд, а также контролируют активность сальных желез, улучшают кровообращение и стимулируют естественное обновление кожи.

В основе скрабов используют скрабирующие частицы (от каменной соли до пудры абрикосовых косточек), а в основе пилингов – фруктовые кислоты и салициловую кислоту, а также энзимы. Первые отлично отшелушивают, вторая – регулирует выработку себума.

Использовать средства для глубокого очищения лучше не чаще 1-2 раз в неделю, если кожа головы жирная или вы применяете много стайлинговых средств. Аккуратно следует пользоваться скрабами и пилингами, если волосы окрашены – цвет может "смываться" быстрее.

Как использовать:

Скраб или пилинг нужно равномерно нанести на кожу головы (сухую или влажную), помассировать лёгкими движениями в течение нескольких минут, смыть тёплой водой и провести традиционную процедуру мытья волос.