11 кремов для рук, которые спасут от сухости

Из-за недавнего развития событий и введения коллективных мер предосторожности против коронавируса, мы стали чаще и тщательнее мыть руки и использовать антисептики. Мыло и спиртосодержащие средства несомненно предотвращают распространение вируса, но могут чрезмерно высушить руки. Наверное, все столкнулись с такой проблемой - кожа рук стала стянутой и обезвоженной. Для того, чтобы избавить вас от нежеланной сухости, мы собрали подборку наших любимых увлажняющих кремов для рук. Эти крема создают на коже защитный барьер и содержат успокаивающие и восстанавливающие ингредиенты как растительные масла, пантенол, керамиды и витамин Е.

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