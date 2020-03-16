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11 кремов для рук, которые спасут от сухости

Красота | Уход

11 кремов для рук, которые спасут от сухости

Текст: Buro247.kz


Фото: Sara Arnald

Из-за недавнего развития событий и введения коллективных мер предосторожности против коронавируса, мы стали чаще и тщательнее мыть руки и использовать антисептики. Мыло и спиртосодержащие средства несомненно предотвращают распространение вируса, но могут чрезмерно высушить руки. Наверное, все столкнулись с такой проблемой - кожа рук стала стянутой и обезвоженной. Для того, чтобы избавить вас от нежеланной сухости, мы собрали подборку наших любимых увлажняющих кремов для рук. Эти крема создают на коже защитный барьер и содержат успокаивающие и восстанавливающие ингредиенты как растительные масла, пантенол, керамиды и витамин Е.

11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 1)
Aesop Reverence Aromatique Hand Balm 
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 2)
Kiehl's Ultimate Strength Hand Salve
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 3)
VERSO Hand Serum
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 4)
BYREDO Blanche Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 5)
Innisfree Jeju Life Perfumed Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 6)
Dr.Jart+ Ceramidin Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 7)
L'Occitane Shea Butter Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 8)
Neutrogena Norwegian Formula Concentrated Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 9)
Pyunkang Yul A Therapy Hand Cream
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 10)
The Body Shop Hemp Hand Protector
11 кремов для рук, которые спасут от сухости (фото 11)
Le Petit Marseillais Hand Cream Nutrition

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