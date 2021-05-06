Поиск

Kazakhstan
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа

Красота | Уход

10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа

Текст: Томирис Балтабаева


Кожа головы отличается от кожи лица высокой плотностью, большим количеством сальных желез и волосяных фолликул. Из-за этого она подвержена раздражению, зуду, сухости и нуждается в таком же тщательном уходе, что и кожа лица.

Мы уже рассказывали про скрабы и пилинги. Они глубоко очищают поверхность кожи головы от загрязнений, отшелушивают отмершие частицы, устраняют зуд и наиболее актуальны для жирного скальпа. Сегодня делимся десятью средствами, подходящими не только для жирного типа кожи головы, но и для сухого, чувствительного и раздраженного.

Уксус для скальпа и волос

Средства с уксусом – альтернатива агрессивным скрабам. Исследований с использованием яблочного уксуса для ухода за волосами не проводилось. Но считается, что уксус может сбалансировать pH-среду скальпа и волос, очистить кожу головы и сгладить кутикулы волос (придать им гладкость). Средство CP-1 на основе малинового уксуса можно использовать после шампуня и в качестве бальзама для волос, а средство от dpHUE производитель советует использовать вместо шампуня.

 

10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 1)
dpHUE Apple Cider Vinegar Hair Rinse
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 2)
Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Hair Vinegar Rinse

 

 

Успокаивающие и увлажняющие средства

Тонеры и сыворотки от Philip Kingsley, Briogeo, Oribe, Klorane – несмываемые, их действие направлено на снижение раздражения и зуда скальпа. Действующими ингредиентами в них выступают алоэ вера, камфора, гамамелис, древесный уголь бинчотан. Сыворотки от Dr. Barbara Sturm, AMELIORATE и Living Proof содержат гиалуроновую кислоту. Они не только успокаивают кожу головы, но и увлажняют её.

 

10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 3)
Oribe Serene Scalp Soothing Leave-on Treatment
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 4)
Philip Kingsley Flaky Scalp Calming Scalp Toner
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 5)
SCALP SOS SERUM WITH PEONY
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 6)
Briogeo Scalp Revival Charcoal + Tea Tree Scalp Treatment
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 7)
Living Proof Scalp Care Dry Scalp Treatment
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 8)
DR. BARBARA STURM Scalp Serum
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 9)
AMELIORATE Soothing Scalp Essence

 

 

Сыворотки для роста волос

Сыворотки от The Ordinary и The Inkey List зарекомендовали себя на рынке как средства, стимулирующие рост волос. Хотя кофеин и пептиды могут улучшить густоту волос, если вы страдаете от их выпадения, рекомендуем обратиться к трихологу. Выпадение может быть вызвано дефицитом микроэлементов или хроническими заболеваниями, поэтому необходима консультация со специалистом.

 

10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 10)
THE INKEY LIST Caffeine Stimulating Scalp Treatment
10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа (фото 11)
THE ORDINARY Multi-Peptide Serum For Hair Density

 

 

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

7 скрабов для эффективного очищения кожи головы
Что нужно вашим волосам? Базовый уход и советы стилиста
О наболевшем: как создать объем у корней волос?

Оставьте комментарий

Больше