10 средств для сухого, жирного и раздраженного скальпа

Кожа головы отличается от кожи лица высокой плотностью, большим количеством сальных желез и волосяных фолликул. Из-за этого она подвержена раздражению, зуду, сухости и нуждается в таком же тщательном уходе, что и кожа лица.

Мы уже рассказывали про скрабы и пилинги. Они глубоко очищают поверхность кожи головы от загрязнений, отшелушивают отмершие частицы, устраняют зуд и наиболее актуальны для жирного скальпа. Сегодня делимся десятью средствами, подходящими не только для жирного типа кожи головы, но и для сухого, чувствительного и раздраженного.

Уксус для скальпа и волос

Средства с уксусом – альтернатива агрессивным скрабам. Исследований с использованием яблочного уксуса для ухода за волосами не проводилось. Но считается, что уксус может сбалансировать pH-среду скальпа и волос, очистить кожу головы и сгладить кутикулы волос (придать им гладкость). Средство CP-1 на основе малинового уксуса можно использовать после шампуня и в качестве бальзама для волос, а средство от dpHUE производитель советует использовать вместо шампуня.

dpHUE Apple Cider Vinegar Hair Rinse Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Hair Vinegar Rinse

Успокаивающие и увлажняющие средства

Тонеры и сыворотки от Philip Kingsley, Briogeo, Oribe, Klorane – несмываемые, их действие направлено на снижение раздражения и зуда скальпа. Действующими ингредиентами в них выступают алоэ вера, камфора, гамамелис, древесный уголь бинчотан. Сыворотки от Dr. Barbara Sturm, AMELIORATE и Living Proof содержат гиалуроновую кислоту. Они не только успокаивают кожу головы, но и увлажняют её.

Oribe Serene Scalp Soothing Leave-on Treatment Philip Kingsley Flaky Scalp Calming Scalp Toner SCALP SOS SERUM WITH PEONY Briogeo Scalp Revival Charcoal + Tea Tree Scalp Treatment Living Proof Scalp Care Dry Scalp Treatment DR. BARBARA STURM Scalp Serum AMELIORATE Soothing Scalp Essence

Сыворотки для роста волос

Сыворотки от The Ordinary и The Inkey List зарекомендовали себя на рынке как средства, стимулирующие рост волос. Хотя кофеин и пептиды могут улучшить густоту волос, если вы страдаете от их выпадения, рекомендуем обратиться к трихологу. Выпадение может быть вызвано дефицитом микроэлементов или хроническими заболеваниями, поэтому необходима консультация со специалистом.