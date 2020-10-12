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10 средств для домашнего пилинга

Красота | Уход

10 средств для домашнего пилинга

Текст: Томирис Балтабаева


Отшелушивание – способ справиться практически с любыми проблемами кожи: от акне и расширенных пор до дряблости и гиперпигментации. Даже тонеры и сыворотки с эксфолиирующими компонентами имеют определенный эффект, пусть и щадящий. Существенная эксфолиация достигается при помощи пилинг-средств, в которых концентрация активных ингредиентов выше. Их принято включать в осенний-зимний уход. Почему сейчас? Во-первых, световой день уменьшается, для кожи снижается шанс подвергнуться сильному УФ-излучению. Во-вторых, пилинг-средства минимизируют последствия летнего солнечного излучения. В-третьих, пилинг "обнажает" кожу и повышает степень проникновения других активных компонентов, которые стоит добавить в осенне-зимнюю рутину.

Пилинг предполагает намеренное повреждение кожи, после чего происходит её регенерация. Раньше процедуру пилинга проводили исключительно в кабинете косметолога. Сейчас же существует множество средств для легкой домашней эксфолиации. Затрагиваются только поверхностные слои кожи, что уменьшает вероятность раздражения и других негативных последствий. Мы подобрали для вас 10 домашних пилинг-средств, которые обеспечат глубокое отшелушивание.

Первые четыре средства из подборки действуют наиболее щадяще. Поэтому, если вы ещё не знакомы с пилингами, начните со средства от Dr.Jart+ с тремя видами кислот, пилинга с гликолевой кислотой от Caudalie или маски с кунжутным молоком и энзимами от Erborian. А гоммаж от Odacité можно использовать даже на нежной коже губ и под глазами. Тем, кто предпочитает сочетание физической и химической эксфолиации, понравятся отшелушивающие диски. Диски от Frudia имеют более щадящие свойства, чем диски от DCL. В пилингах от GIGI, Dr. Dennis Gross и Peter Thomas Roth концентрация активных веществ выше, чем в остальных средствах, они подойдут для опытных пользователей пилингов.

10 средств для домашнего пилинга (фото 1)
Dr. Jart+ Dermaclear Micro Milk Peel
10 средств для домашнего пилинга (фото 2)
Odacité Bioactive Rose Gommage
10 средств для домашнего пилинга (фото 3)
DCL Multi-Action Penta Pee
10 средств для домашнего пилинга (фото 4)
GIGI Ester C Daily Rice Exfoliator
10 средств для домашнего пилинга (фото 5)
ELEMIS Pro-Collagen Tri-Acid Peel
10 средств для домашнего пилинга (фото 6)
Peter Thomas Roth PRO Strength Exfoliating Super Peel
10 средств для домашнего пилинга (фото 7)
Frudia Green Grape Pore Peeling Pad
10 средств для домашнего пилинга (фото 8)
Dr. Dennis Gross Alpha Beta® Extra Strength Daily Peel
10 средств для домашнего пилинга (фото 9)
Erborian Milk & Peel Mask
10 средств для домашнего пилинга (фото 10)
Caudalie Glycolic Peel

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