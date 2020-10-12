10 средств для домашнего пилинга

Отшелушивание – способ справиться практически с любыми проблемами кожи: от акне и расширенных пор до дряблости и гиперпигментации. Даже тонеры и сыворотки с эксфолиирующими компонентами имеют определенный эффект, пусть и щадящий. Существенная эксфолиация достигается при помощи пилинг-средств, в которых концентрация активных ингредиентов выше. Их принято включать в осенний-зимний уход. Почему сейчас? Во-первых, световой день уменьшается, для кожи снижается шанс подвергнуться сильному УФ-излучению. Во-вторых, пилинг-средства минимизируют последствия летнего солнечного излучения. В-третьих, пилинг "обнажает" кожу и повышает степень проникновения других активных компонентов, которые стоит добавить в осенне-зимнюю рутину.

Пилинг предполагает намеренное повреждение кожи, после чего происходит её регенерация. Раньше процедуру пилинга проводили исключительно в кабинете косметолога. Сейчас же существует множество средств для легкой домашней эксфолиации. Затрагиваются только поверхностные слои кожи, что уменьшает вероятность раздражения и других негативных последствий. Мы подобрали для вас 10 домашних пилинг-средств, которые обеспечат глубокое отшелушивание.

Первые четыре средства из подборки действуют наиболее щадяще. Поэтому, если вы ещё не знакомы с пилингами, начните со средства от Dr.Jart+ с тремя видами кислот, пилинга с гликолевой кислотой от Caudalie или маски с кунжутным молоком и энзимами от Erborian. А гоммаж от Odacité можно использовать даже на нежной коже губ и под глазами. Тем, кто предпочитает сочетание физической и химической эксфолиации, понравятся отшелушивающие диски. Диски от Frudia имеют более щадящие свойства, чем диски от DCL. В пилингах от GIGI, Dr. Dennis Gross и Peter Thomas Roth концентрация активных веществ выше, чем в остальных средствах, они подойдут для опытных пользователей пилингов.