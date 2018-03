Весенние ароматы: новые, нужные, лучшие

Парфюмерная индустрия от модной не отстает и каждый сезон выпускает на рынок новые премьеры. Весну парфюмеры традиционно празднуют, в первую очередь, охапкой цветов – тут вам и лаванда, и роза, и гардения, и пионы, и ирисы. Уравновешивают композиции и добавляют им интриги фрукты и ягоды – яблоко, ревень, персик, черная смородина, а усложняют зелень, сухофрукты, орехи и даже мед. Что бы ни "положили" парфюмеры в композицию, впечатление от них одно. В этих флаконах – девичья радость, флирт, жизнерадостность, легкость и поцелуи. Ни капли сложности, томности, драмы – весна не про это.

Gucci Bloom, один из главных парфюмерных запусков 2017 года, – огромная охапка белых цветов. Солирующие тубероза и жасмин здесь не воздушные, а достаточно плотные и яркие со шлейфом из ландыша и зелени. Другой белоцветочный аромат – La Panthere Eau de Toilette by Cartier – соло гардении. Ее не стали делать манкой и сексуальной. Эта гардения холодная, запоминающаяся и переливчатая – с ней не соскучишься. Mon Guerlain Eau de Parfum Florale – более корректный фланкер предшественника: тихая лаванда и более смелые жасмин, ирис, пион. Все это – на сладкой ванильной подложке. Культовый аромат Narciso Rodriguez for Her стал более звонким за счет сочных, только что сорванных кустовых роз и пионов. Наигравшись друг с другом, они ичезают, и на коже остается фирменный мускус. Пион, розу и мускус можно найти также в новом фланкере Live Irresistible Blossom Crush Givenchy. Но в нем, в отличие от Narciso Rodriguez, время от времени проявляется нота какао. На фоне этого цветочного сада заметно выделяется новинка Guerlain из линейки Aqua Allegoria – Passiflora. Букет из бодрых цитрусов (бергамот, лимон, мандарин, грейпфрут) кружит облаком вокруг обладательницы, поедающей сочную маракуйю. В отпуске у воды – идеален.

Aura Mugler – главная парфюмерная премьера сезона. Ее обсуждают, о ней спорят, ею восхищаются и ненавидят. Но равнодушных, конечно, нет. Одни в нем слышат болото, тину, застоявшуюся воду в вазе, бальзамы и мази, другие – кислый ревень, терпкую зелень и плотную ваниль. Только из-за такого накала страстей вокруг нее и космически красивого флакона на Aura стоит обратить внимание. У Dylan Blue Pour Femme Versace впечатляющая пирамида: яблоко, персик, черная смородина, клевер, шиповник, незабудки, роза, жасмин. На деле – ничего выдающегося, стандартный, ненадоедливый цветочно-фруктовый аромат. CH L'Eau вышел еще в 2017 году, но у нас появился только сейчас. Это качественно сделанный летний аромат, не претендующий на что-то выдающееся, но и простой водицей его назвать нельзя. Солирующие нероли, зеленый чай, лимон, имбирь дают ощущение прохлады (то, что нужно теплой весной и летом). Сюпризом станет не кремово-мускусная база, а пряная и древесная.

Свою новинку Nomade Chloé выпустили не для тонких натур. Плюс аромат достаточно обманчив – сначала вскружит голову сливой, персиком, лимоном и фрезией, а потом сильно удивит древесными нотами, терпкими, с явным мужским уклоном. У L'Occitane на лето плотная и теплая гурманика – De Provence Terre De Lumiere. Горький миндаль в тягучем золотистом меду, лаванда, щепотка перца – этой новинке нужно солнце и теплый воздух. На коже остается запах хорошего крема для тела. Больше всего натуральной гурманики в коллекции Jo Malone English Fields. Вошли в нее пять ароматов, которые посвящены английской деревне. В них запахи еще зеленой пшеницы и свежеиспеченного хлеба, орехов и овсяной каши на молоке, меда и лаванды, васильков и маков.