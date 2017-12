Парные ароматы By Kilian по мотивам картин Густава Климта

Парфюмер Килиан Хеннесси, чьи ароматы By Kilian обожают девушки по всему миру, считая их самыми сексуальными, к десятилетию бренда выпустил новую линию парфюмов под общим названием From Dusk till Dawn. В коллекцию вошли всего два аромата – женский и мужской – Woman in Gold и Gold Knight. Перед тем как создать аромат, Килиан Хеннесси делает мудборд и вешает его на стену. В ход идет все – фотографии, картины, цветная бумага, какие-то слова, которыми он мог бы охарактеризовать свое новое творение. На создание парных ароматов From Dusk till Dawn By Kilian парфюмера вдохновили картины его любимого художника Густава Климта. Если быть совсем точными, женский Woman in Gold навеян образом Адели Блох-Бауэр в работе "Золотая Адель" 1907 года, относящаяся к "золотому периоду" художника. Мужской Gold Knight посвящен серии картин Климта "Бетховенский фриз", в частности полотну "Золотой рыцарь".

У Килиана Хеннесси и Густава Климта много общего. Творения обоих, несмотря на то, что авторы работали в разных сферах, считаются очень соблазнительными и волнующими. Чувственным характером парфюмер наделил и Woman in Gold с Gold Knight. Оба открываются свежим и искристым бергамотом. В женской версии цитрусовый взрыв сменяют роза, белая фрезия, герань и абсолю ванили (по мнению Килиана, одна из самых сексуальных нот). После "вальса цветов" на коже остаются бобы тонка, пачули и ваниль. Мужской аромат Gold Knight за счет своего состава может показаться более сладким, чем женский. После цитрусового старта аромат продолжают анис, насыщенный мед и ваниль. Но в мужской версии сладость уравновешивают мощные пачули.

Оба аромата – Woman in Gold и Gold Knight By Kilian – можно купить в Saks Fifth Avenue.