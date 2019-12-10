Парфюмерный словарь: ольфакторная пирамида и классификации ароматов

"Мир парфюмерии безграничен, за каждым ароматом стоит целая история, набор чувств и эмоций, определенный посыл, где задача парфюмера перевести все это на понятный для каждого "обонятельный язык". Сам парфюмер, как шеф-повар, добавляя те или иные ингредиенты, расставляя акценты, обыгрывает грани и добивается идеальных пропорций и сочетаний," - рассказывает парфюмерный амбассадор дома Christian Dior Дмитрий Пачкай, вместе с которым мы решили разобраться в парфюмерной терминологии.

Какие бывают классификации ароматов по концентрации?

Классификация зависит от концентрации парфюмерной основы (ароматических веществ) в растворе этанола (спирта). Чем больше этанола в вашем аромате, тем более "шлейфовым" он будет, но также он быстрее выветрится. И наоборот, чистый парфюм, где спирта меньше всего, будет более интимным, "ближе к коже". Традиционно выделяют четыре основных категории ароматов:

Eau de Cologne - концентрация ароматических веществ не более 5%

Eau de Toilette - от 5 до 15%

Eau de Parfum - от 10 до 20%

Parfum - от 20 до 40%



Что такое ольфакторная пирамида и для чего она нужна?

Ольфакторная пирамида демонстрирует поэтапное раскрытие аромата, благодаря чему мы с вами можем предугадать, как тот или иной аромат поведет себя на коже с течением времени.



Верхние ноты аромата дают краткое представление о его характере, не раскрывая всех его тонкостей. Обычно верхние ноты самые легкие и самые яркие. В основном это свежие цитрусовые, ароматические ноты.



Ноты сердца аромата чувствуются после верхних нот. Это характер аромата, его ДНК, что делает его уникальным на коже и отличным от любого другого. Ноты сердца в основном состоят из цветочных, фруктовых и зеленых нот.



База или нижние ноты представляют собой заключительную фазу аромата, которая длится после исчезновения верхних и сердечных нот. Они продолжительны и представляют последние часы испарения аромата. Это стойкие и насыщенные ингредиенты. Это та нота, которая остается на платке или предметах одежды, даже спустя несколько дней после распыления аромата. Это ноты с изрядной стойкостью - древесные, пряные, янтарные, восточные, гурманские или кожаные.

Какие существуют классификации ароматов?

Традиционно ароматы делятся на шесть ольфакторных семейств:



Цитрусовые - ароматы из цитрусового семейства отличаются смешением ярких освежающих цитрусовых нот, таких как бергамот, лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, апельсиновое дерево, флердоранж и масло нероли. В композициях аромат цитрусовых помогает добиться взрывного эффекта в первые минуты после нанесения.



Ароматические - в основном включают в себя травяные ноты: шалфей, розмарин, базилик, мяту и майоран, которые используются в традиционной парфюмерии для создания свежего и чистого аромата. Их ассоциируют с эссенциями и чаще добавляют в так называемые мужские ароматы. Эссенции и травы придают верхним нотам бодрящую свежесть и характерный "зеленый" оттенок.



Цветочные - в традиционной парфюмерии повсеместно используются цветы - роза, жасмин, ландыш, тубероза, магнолия, которые многим из нас знакомы с детства.



Гурманские - исторически гурманские ароматы изменялись от бобов тонка и горького миндаля до более фруктовых и карамельных ноток.



Древесные - семейство древесных ароматов, без сомнения, является самым древним проявлением парфюмерии, отсюда и пошло его название (per fumum). Древние люди сжигали древесину и смешивали ее со смолой для почитания своих богов. Теплые и насыщенные древесные ноты - это сандал, пачули, кедр или ветивер.



Восточные - семейство восточных ароматов создает ореол тепла на коже. Они также дарят ощущение тепла. Самые известные - это иланг-иланг, ваниль, мускус, ладан.