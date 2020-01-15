Парфюмерный словарь. Часть 2: ольфакторные грани, шипровые и пудровые ароматы

Мы уже рассказывали о том, что такое ольфакторная пирамида, и на какие семейства делятся ароматы. В этот раз вместе с парфюмерным амбассадором Christian Dior Perfumes Дмитрием Пачкаем мы разобрали понятие "ольфакторные грани" – одного из самых важных терминов в мире ароматов.

У каждого ольфакторного семейства, про которые мы говорили в предыдущем материале, есть ольфакторные грани, тонкие нюансы, подчеркивающие характер и дополняющие парфюмерную композицию. С ними аромат становится целостным, законченным, собранным.

Зелёные – это ароматы свежескошенной травы, незрелого плода или сока растений. Зелёные тона придают композиции дерзость, они добавляют аромату свежесть и легкость.

Фруктовые – манящие, радостные и сочные, так пахнут ягоды, экзотические фрукты и спелые плоды. В композиции фрукты часто ассоциируются с летом, беззаботной молодостью и бодростью.

Пряные – это одна из моих любимых граней! Это ноты специй (корица, кардамон, анис, кориандр, мускатный орех и др.), которые добавляют парфюмерной композиции силы и пикантности.

Пудровые – пудровые грани имитируют матовые, мягкие, округлые и обволакивающие ощущения. Знаковое для этих нот сырье – эссенция ириса, это один из самых ценных ингредиентов парфюмерии. Пудровая грань словно дорогая шаль, дарит тепло и чувство комфорта, вы попадаете в свой собственный "кокон".

Шипровые – эти ароматы особенно сложны. В композиции это синоним благородства и утверждения. В них не обойтись без нот дубового мха, пачули и бергамота.

Кожаные: кожа – это материал, из которого невозможно извлечь ароматические молекулы. Поэтому задача парфюмера воссоздать аромат кожи из эссенций, которые передают её характер. Темный, слегка подпаленный солнцем и даже дымный. Здесь как нельзя лучше подходят ноты лабданума, березы, табака. Кожаные грани придают аромату статус, темперамент и силу.

Мускусные: мускус – вещество, которое вырабатывают некоторые животные и растения, например ондатры и семена гибискуса. Мускус вносит гармонию в ноты аромата и придает духам наполненность. Также мускус является прекрасным "закрепителем" всех нот аромата, поэтому композиции, где есть мускус, могут похвастаться изрядной стойкостью.