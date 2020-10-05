Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус
2020 год порадовал выпуском немалого количества ароматов. Предлагаем 7 новых парфюмерных изданий, особенно хорошо характеризующих эту осень, в которой преобладают древесные, сладкие и алкогольные ноты.
Angels' Share By Kilian
Коллекцией The Liquors нишевый бренд вводит новую ольфакторную группу с алкогольными нотами. Название одной из двух новинок коллекции - Angels' Share - взято из лексикона коньячного производства. "Доля ангела" - это часть коньяка, которая испаряется при выдержке. Этот спиртной напиток является стартовым аккордом парфюма, середина открывается нотами дуба и корицы, а база - сандала, пралине и ванили.
Bitter Peach Tom Ford
"Горький персик" - последнее пополнение коллекции Private Blend Tom Ford. Верхние ноты этого унисекс аромата звучат цитрусом и сладкими фруктами - красным апельсином и персиком. Разбавляют сладость травяные и древесные ноты полыни, сандала и пачули.
Rouge Comme des Garçons
В верхних нотах нового аромата Comme des Garçons доминирует весьма необычный дуэт - свекла и розовый перец. Свекла придает сладость и землистость. Остроту розового перца подогревает имбирь в средних нотах. Базу составляют пачули и ладан. Этот теплый, интригующий аромат идеален для предстоящих холодов.
Nuit de Feu Louis Vuitton
Парфюмерный дом Louis Vuitton продолжает исследовать ольфакторные ноты, присущие Ближнему Востоку. Парфюмерным носом нового аромата Nuit de Feu, так же, как и двух других ароматов восточной коллекции, стал Жак Кавалье-Бельтруд. За основу Nuit de Feu он взял ладан. В парфюме также явственно звучат ноты кожи и уда, без которого не обойтись в восточных ароматах.
Terre de Lumière Sparkling Edition Perfume in Oil L'Occitane
L'Occitane переосмыслил коллекцию Terre de Lumière на гурманский лад. В нее входит масляный парфюм для волос и тела. В отличие от оригинальной парфюмерной воды Terre de Lumière, в новых духах-масле преобладают цитрусовые ноты грейпфрута и горького апельсина и терпкие - горького миндаля. Завершают композицию бензоин и бобы тонка.
Chloé Atelier des Fleurs Papyrus
В дополнение линии 2019 года из девяти ароматов Atelier des Fleurs, марка Chloé выпустила еще три новых издания. Для создания уникальных композиций, все ароматы в коллекции можно наслаивать друг на друга. Один из них - Papyrus - представляет собой свежий древесный аромат, в котором контрастируют папирус и зеленые ноты.
Oud Rosewood Maison Christian Dior
Это третий аромат из семейства удовых парфюмов Maison Christian Dior. Если первые два сочетали древесные ноты с цветочными или острыми, то Oud Rosewood - это дерево и фрукты. Здесь верхние сладкие ноты малины и айвы сменяют насыщенные ноты сандала и уда.
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