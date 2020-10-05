Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус

Nuit de Feu Louis Vuitton

Парфюмерный дом Louis Vuitton продолжает исследовать ольфакторные ноты, присущие Ближнему Востоку. Парфюмерным носом нового аромата Nuit de Feu, так же, как и двух других ароматов восточной коллекции, стал Жак Кавалье-Бельтруд. За основу Nuit de Feu он взял ладан. В парфюме также явственно звучат ноты кожи и уда, без которого не обойтись в восточных ароматах.