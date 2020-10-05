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Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус

Красота | Ароматы

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус

Текст: Томирис Балтабаева


2020 год порадовал выпуском немалого количества ароматов. Предлагаем 7 новых парфюмерных изданий, особенно хорошо характеризующих эту осень, в которой преобладают древесные, сладкие и алкогольные ноты. 

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 1)

Angels' Share By Kilian

Коллекцией The Liquors нишевый бренд вводит новую ольфакторную группу с алкогольными нотами. Название одной из двух новинок коллекции - Angels' Share - взято из лексикона коньячного производства. "Доля ангела" - это часть коньяка, которая испаряется при выдержке. Этот спиртной напиток является стартовым аккордом парфюма, середина открывается нотами дуба и корицы, а база - сандала, пралине и ванили.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 2)

Bitter Peach Tom Ford

"Горький персик" - последнее пополнение коллекции Private Blend Tom Ford. Верхние ноты этого унисекс аромата звучат цитрусом и сладкими фруктами - красным апельсином и персиком. Разбавляют сладость травяные и древесные ноты полыни, сандала и пачули.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 3)

Rouge Comme des Garçons

В верхних нотах нового аромата Comme des Garçons доминирует весьма необычный дуэт - свекла и розовый перец. Свекла придает сладость и землистость. Остроту розового перца подогревает имбирь в средних нотах. Базу составляют пачули и ладан. Этот теплый, интригующий аромат идеален для предстоящих холодов.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 4)

Nuit de Feu Louis Vuitton

Парфюмерный дом Louis Vuitton продолжает исследовать ольфакторные ноты, присущие Ближнему Востоку. Парфюмерным носом нового аромата Nuit de Feu, так же, как и двух других ароматов восточной коллекции, стал Жак Кавалье-Бельтруд. За основу Nuit de Feu он взял ладан. В парфюме также явственно звучат ноты кожи и уда, без которого не обойтись в восточных ароматах.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 5)

Terre de Lumière Sparkling Edition Perfume in Oil L'Occitane

L'Occitane переосмыслил коллекцию Terre de Lumière на гурманский лад. В нее входит масляный парфюм для волос и тела. В отличие от оригинальной парфюмерной воды Terre de Lumière, в новых духах-масле преобладают цитрусовые ноты грейпфрута и горького апельсина и терпкие - горького миндаля. Завершают композицию бензоин и бобы тонка.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 6)

Chloé Atelier des Fleurs Papyrus

В дополнение линии 2019 года из девяти ароматов Atelier des Fleurs, марка Chloé выпустила еще три новых издания. Для создания уникальных композиций, все ароматы в коллекции можно наслаивать друг на друга. Один из них - Papyrus - представляет собой свежий древесный аромат, в котором контрастируют папирус и зеленые ноты.

Парфюмерные новинки осени: ванильный коньяк, горький персик и сухой папирус (фото 7)

Oud Rosewood Maison Christian Dior

Это третий аромат из семейства удовых парфюмов Maison Christian Dior. Если первые два сочетали древесные ноты с цветочными или острыми, то Oud Rosewood - это дерево и фрукты. Здесь верхние сладкие ноты малины и айвы сменяют насыщенные ноты сандала и уда.

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