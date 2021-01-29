Maison Margiela Matcha Meditation

Любимый многими аромат Tea Escape из коллекции REPLICA был снят с продаж пару лет назад. Фанаты Maison Margiela таят надежду, что новый парфюм с нотками зеленого чая Matcha Meditation заменит их фаворита. Но новый аромат несколько слаще предшественника – помимо зеленого чая, в нем слышатся ноты белого шоколада и цитрусовых: мандарина и апельсинового цветка. Аромат вдохновлен тихой послеобеденной медитацией в Токио.

Matcha Meditation уже представлен эксклюзивно в Selfridges.