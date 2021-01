Narciso Rodriguez Musc Noir For Her

Musc Noir – фланкер всем знакомого Narciso Rodriguez For Her 2009 года - пополнил бесчисленную коллекцию For Her этого парфюмерного дома. Аромат раскрывается сливой, его сердце составляют гелиотроп и мускус, а завершает композицию замша. Фруктовый, пудровый Musc Noir советуют сочетать с интенсивным мускусным парфюмом Pure Musc 2019 года – для усиления характеристик обеих композиций.