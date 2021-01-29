Парфюмерные новинки 2021 года: матча, песчаные ночи и ночная тубероза
Аромат – неосязаемый и невидимый продукт, который тяжело продавать онлайн. Несмотря на это (и ковидные ограничения бьюти-магазинов), парфюмерные бренды продолжают баловать нас новыми выпусками. Одни из них – классические переиздания уже знакомых ароматов, другие отображают недавние тренды в бьюти – одержимость велнесом и персонализацией. Рассказываем про долгожданные выпуски 2021 года.
Maison Margiela Matcha Meditation
Любимый многими аромат Tea Escape из коллекции REPLICA был снят с продаж пару лет назад. Фанаты Maison Margiela таят надежду, что новый парфюм с нотками зеленого чая Matcha Meditation заменит их фаворита. Но новый аромат несколько слаще предшественника – помимо зеленого чая, в нем слышатся ноты белого шоколада и цитрусовых: мандарина и апельсинового цветка. Аромат вдохновлен тихой послеобеденной медитацией в Токио.
Matcha Meditation уже представлен эксклюзивно в Selfridges.
Narciso Rodriguez Musc Noir For Her
Musc Noir – фланкер всем знакомого Narciso Rodriguez For Her 2009 года - пополнил бесчисленную коллекцию For Her этого парфюмерного дома. Аромат раскрывается сливой, его сердце составляют гелиотроп и мускус, а завершает композицию замша. Фруктовый, пудровый Musc Noir советуют сочетать с интенсивным мускусным парфюмом Pure Musc 2019 года – для усиления характеристик обеих композиций.
Tom Ford Tubéreuse Nue
Очередной выпуск из коллекции Tom Ford Private Blend в знаковом флаконе молочного цвета. Эта цветочная композиция сосредоточена вокруг "ночной королевы" – туберозы, находящейся в сердце аромата вместе с бензоином и какао. Мускусная, замшевая база и сычуаньский перец в верхних нотах делают аромат слегка телесным. Tubéreuse Nue – идеальный парфюм для весенних праздников. Пока продается только в Nordstrom.
Bulgari Allegra Collection
Коллекцией Allegra парфюмерный бренд Bulgari переосмысливает персонализацию ароматов. Она состоит из пяти основных парфюмов и пяти усиливающих эссенций, с помощью которых можно создавать уникальные композиции. Ответственный за коллекцию "нос" – известный французский парфюмер Жак Кавалье-Бельтруд. Каждый парфюм – отражение итальянского стиля жизни. Это пудрово-цветочный Dolce Estasi, фруктовый шипр Fantasia Veneta, цветочный Fiori d'Amore, свежий цитрусовый Riva Solare и цветочно-восточный Rock’n’Rome. Высококонцентрированные эссенции изготовлены из классических парфюмерных ингредиентов – бергамота, мускуса, пачули, розы и ванили.
Armani Privé Sable Nuit
Новинка линейки Armani Privé Sable Nuit – восточный аромат, созданный парфюмером Николя Больё. Сочетание терпкого розового перца, теплых бензоина и амбры, а также сладких нот древесной ванили складывает аромат "песчаной ночи". Armani Privé Sable Nuit еще не вышел в продажу, но известно, что он будет представлен в концентрации Eau de Parfum Intense.
Sisley Izia La Nuit
В конце января выходит переиздание аромата Izia 2017 года – Izia La Nuit. Это ода ночи в саду графини Изабель д'Орнано, где произрастает особый сорт роз, цветущих раз в году. Izia La Nuit представляет собой элегантный, вечерний аромат с цитрусовыми, выраженными цветочными и древесными нотами. Изящный флакон создал известный польский скульптор Бронислав Кржижтоф, не раз работавший с Sisley над дизайном косметической упаковки.
Molinard Osmanthus Eau de Parfum
Новый аромат пополнил коллекцию Les Eléments парфюмерного дома Molinard. Коллекция посвящена истокам парфюмерного искусства – городу Грас в регионе Прованс, характерным для него парфюмерным ингредиентам. В этот раз Molinard исследует цветок восходящего солнца – османтус. Он находится в сердце аромата, ему вторят жасмин и тубероза. Мандарин и абрикос добавляют фруктовые ноты к цветочным. Аромат уже доступен к покупке на официальном сайте парфюмерной марки.
By Kilian Love Extreme
С этой 'extreme' версией аромата Love, don't be shy нишевый бренд By Kilian испытывает границы гурманских парфюмов. Автор новой композиции – известный французский "нос" Калис Беккер. Love Extreme насыщен болгарской розой и сладостью маршмеллоу, ванили и граната, оставляет более интенсивный цветочный шлейф, чем оригинал. Стойкий аромат идеален для более холодного времени года, впрочем, для любителей "гурманики" он красиво раскроется и летом.
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